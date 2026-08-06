Leonel Jaime, la joya de River que pasó a préstamo a Peñarol, ya salió campeón y fue el MVP

Cristian Leonel Jaime tiene 20 años; nació en Tigre. Con apenas 5 años comenzó a jugar al fútbol en el Club Juventud de esa ciudad del norte bonaerense; pasó por Deportivo Armenio y el Club Rincón, donde River lo descubrió. Se sumó a las divisiones formativas del conjunto de Núñez, creció, llegó a la reserva, donde se destacó. Y debutó en la primera división en octubre del año pasado, en la caída 1-0 frente a Sarmiento, con Marcelo Gallardo como DT. Hoy, sólo diez meses más tarde de su presentación en el Monumental, encandila a los hinchas de Peñarol con su habilidad, se coronó campeón y atesora elogios.

Con apenas cuatro partidos en la primera de River y sin espacio en el plantel que hoy dirige el discutido Eduardo Chacho Coudet, Jaime llegó al gigante uruguayo el mes pasado a préstamo por una temporada. El zurdo, que luce el número 11, se adaptó muy rápido al equipo conducido por Diego Aguirre y anoche fue elegido como el MVP de la victoria por 5-1 del Carbonero frente a Wanderers en la definición del Torneo Intermedio (Se disputa anualmente en la mitad de la temporada), en el emblemático estadio Centenario. Jaime celebró el título muy emocionado, dentro del campo de juego, abrazado con su familia.

Leonel Jaime, figura en Peñarol en el triunfo 5-1 ante Wanderers, en el estadio Centenario Agencia Gamba - Getty Images South America

Jaime llegó al partido que definió el título tras un destacado fin de semana ante Cerro Largo (3-0), en el que demostró una gran conexión con sus compañeros de ataque. Pero ante Wanderers fue más allá: volvió a asistir a sus compañeros y marcó el gol del 4-1, tras un contraataque fulminante, picándole la pelota al arquero Agustín Buffa. “Leo sigue demostrando que no es solo gambeta y desparpajo, sino que además tiene participación en los goles del Mirasol, más allá de que el regate es una de sus principales virtudes y los números lo avalan: en cuatro partidos ya es el jugador que mayor promedio de regates completados tiene por partido en la Liga AUF Uruguaya”, publicó el diario uruguayo El País.

El golazo de Jaime para Peñarol

¡¡¡ESTÁS LOCO, LEONEL!!! GOLAZO TOTAL DE JAIME PARA EL 4-1 DE PEÑAROL CONTRA MONTEVIDEO WANDERERS EN LA FINAL DEL TORNEO INTERMEDIO.



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“El jugador se adaptó muy rápido, nos tiene sorprendidos porque tiene una calidad y una madurez de jugador grande, así que solo queda disfrutarlo”, expresó Aguirre, el experimentado DT. El gran rendimiento le permitió convertirse en el MVP de la final, galardón que le entregaron antes de recibir la medalla de campeón y que terminó exhibiendo junto con su familia en el campo de juego. “Estoy feliz por darles una alegría después de tanto sacrificio”, dijo el argentino, que actúa por la izquierda.

Obviamente, su brillo no pasa inadvertido de este lado del Río de la Plata, en los hinchas de River, un club en crisis. En tiempos en los que las ideas ofensivas escasean, en las redes sociales muchos simpatizantes millonarios cuestionaron que se lo dejara ir a Peñarol. Jaime llegó a la capital uruguaya a préstamo por una temporada y el acuerdo tiene una cláusula de repesca en diciembre si el jugador no alcanza los 360 minutos jugados, una cifra que en breve superará.

Leonel Jaime, elegido el MVP de la final del torneo Intermedio ganada por Peñarol x.com/OficialCAP

“Jaime es un crack, es muy espontáneo. Vino a préstamo por un año. La intención de River en estos momentos es que juegue en Peñarol, por lo que se va a quedar hasta junio del año que viene”, dijo Marcelo Solomita, dirigente de Peñarol, en Radio Carve Deportiva de Uruguay.

El festejo de Jaime con la familia

EL FESTEJO MÁS ESPERADO: Leo Jaime celebró con su familia luego de la consagración de Peñarol en el Torneo Intermedio.



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“Mis viejos me pusieron Leonel por Messi. Era Lio pero fue por él. Pero Leo me queda bien”, contó Jaime. Su posición natural es de extremo izquierdo, pero siempre aclaró que puede jugar “por los dos lados”. En octubre de 2025 firmó su primer contrato profesional con River y la institución de Núñez le colocó una impactante cláusula de 100 millones de dólares, una política que empezó a implementar con sus jóvenes para tratar de evitar que los clubes de mayor poderío económico se las lleven por escaso dinero.

Con Ángel Di María y Esequiel Barco como referentes en su puesto, en su momento Jaime fue una de las figuras de la cuarta división dirigida por Guillermo Rivarola. De la misma categoría de Claudio Diablito Echeverri y Agustín Ruberto (nacidos en 2006), se convirtió en una de las figuras de la reserva conducida por Marcelo Escudero. Hasta que logró saltar a la primera. En tiempos difíciles de River, no pudo consolidarse en la máxima categoría y en Núñez entendieron que lo mejor era permitirla un fogueo en otro club, como Peñarol. “Juego con el corazón, gambeteo, soy pensante, tengo bastantes cualidades gracias a Dios”, dijo al llegar a Uruguay. Con muy pocos partidos en el cuerpo, los hinchas ya lo aman. Y los de River, carentes de resultados, lo observan de reojo, con deseo.