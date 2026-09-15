L’Equipe eligió a Messi como uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

A poco más de un mes de la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada, el diario francés L’Equipe publicó una portada en la que palpitó la disputa -que ya tuvo una serie de enfrentamientos- y posicionó a Lionel Messi como uno de los principales candidatos a quedarse con el galardón. “Es su proyecto”, tituló en una tapa en la que se ve al premio en primera plana y a los posibles ganadores detrás de él.

El periódico, que varias veces cuestionó a Messi -principalmente durante su etapa en Paris Saint-Germain- resaltó al argentino como uno de los jugadores aspirantes a ser elegido como el mejor de la última temporada -entre julio de 2025 y 2026-. El rosarino, de 39 años, fue la figura de la albiceleste durante el Mundial y se consagró campeón de la MLS Cup con Inter Miami.

Junto con Messi, en la tapa de L’Equipe aparecen Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich). En tanto, la revista France Football, que se encarga de los premios, seleccionó a los 30 mejores jugadores de la última temporada, entre los que figuran los futbolistas destacados por el diario y otros.

La portada del periódico francés en la que aparece Messi

Una curiosidad de la portada del periódico es que Messi, Yamal y Mbappé -que llegaron a las últimas instancias de la Copa del Mundo- aparecen con la camiseta de su selección, mientras que Kane [a pesar de que se quedó con el tercer puesto] y Dembélé figuran con la de su equipo. El delantero de PSG, sin embargo, consiguió la Champions League con su club.

Otra novedad, a su vez, fue que el diario francés no puso en su portada a Rodri Hernández, flamante refuerzo de Barcelona y quien fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026, que ganó su país, España y se había quedado con la distinción en 2024.

L’Equipe suele criticar a Messi desde hace ya varios años. Los cuestionamientos se intensificaron durante la estadía del argentino en PSG, tiempo en el cual el diario apuntó contra su rendimiento general con comparaciones a su época en Barcelona y a la falta de títulos. Luego, las bajas calificaciones continuaron e, incluso, en el Mundial de Clubes 2025 tildaron la derrota de Inter Miami ante el conjunto parisino como una “lección” y acusó al capitán de “caminar en la cancha”.

La gala

La entrega de los premios se realizará el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. El sitio modificó su locación con respecto a las últimas ediciones, que fueron en el Teatro del Châtelet en París, Francia. Además incluirá categorías como mejor jugador y jugador, mejor arquero y arquera, mejor entrenador y entrenador, mejor jugador y jugadora sub 21, y mejor club masculino y femenino.

Los principales candidatos al Balón de Oro Canchallena

El prestigioso medio galo organiza el evento en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros, clubes y futbolistas Sub 21.

Los nominados a mejor jugador

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Lautaro Martínez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinicus Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Yamal se diferenció de la candidatura de Mbappé al Balón de Oro: “Somos los mejores, pero lo merezco yo”

Tal como informó LA NACION, en una entrevista con el exjugador argentino Jorge Valdano, Yamal consideró que es el indicado para recibir el premio y dio sus argumentos. El delantero se jactó de haber ganado el Mundial 2026 con España como uno de los principales motivos para ser galardonado.

Yamal dijo que merece el Balón de Oro Maciej Rogowski - SOPA Images via ZUMA Press Wire

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor, somos dos”, dijo y agregó: “Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”. Acto seguido, remató: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe

Por otra parte, el delantero francés también se postuló como principal candidato y remarcó: “¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Hice mucha historia en la competición más importante del deporte (se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales). Y creo que hacer historia siempre debería ser recompensado. Es un buen año para ganarlo. Forma parte de mis objetivos a corto plazo. Objetivamente, puedo entender a quienes voten de otra manera, no existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizás los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo".