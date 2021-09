“Les recomiendo que se vayan”: el mensaje de Marcelo Bielsa sobre Diego Flores, quien dejó de ser su asistente en Leeds y ahora dirige a Godoy Cruz, la revelación del momento

Diego Flores dejó su cargo como ayudante de campo de Marcelo Bielsa, en Leeds, para convertirse en el nuevo entrenador Godoy Cruz. Todo, hace menos de un mes. Sin experiencia como director técnico principal en el fútbol grande, tomó las riendas del Tomba y de a poco fue acomodando las piezas de un equipo que carecía de regularidad. Sólo le llevó cuatro partidos demostrarlo: las goleadas por el Torneo 2021 ante Gimnasia, en su debut, y frente Aldosivi, sumadas a la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de eliminar a Racing por penales, dejaron en claro que su capacidad le daban la razón a Bielsa de que lo “abandone” para llevar a cabo su sueño. El técnico de Leeds habló sobre Flores en una conferencia de prensa de este jueves y se encargó de justificar el gran trabajo que está haciendo en el conjunto mendocino.

El consejo del técnico de Leeds para cualquiera de sus ayudantes de campo o cualquiera del personal que lo acompaña siempre es el mismo. Y es muy claro: “Les recomiendo que se vayan”, apuntó hoy. Y ese fue el rumbo que tomó este cordobés de 40 años, que trabajó a la par del rosarino desde el año 2014.

El entrenador de Godoy Cruz, Diego Flores, fue elogiado por Marcelo Bielsa @ClubGodoyCruz

En su conferencia de prensa de presentación en el cuadro mendocino, Flores se refirió a los beneficios profesionales que obtuvo al trabajar con Bielsa en Marsella, Lille y Leeds: “Estudié idiomas y, en 2014, la vida me sorprendió cuando tuve un acercamiento al cuerpo técnico de Marcelo. Trabajé con personas que me enseñaron a ser mejor persona y me dieron una formación profesional muy interesante, donde el detalle, la capacidad de trabajo y la búsqueda de la perfección son valores que lo representan”, expresó en ese momento.

En la previa del duelo por la sexta jornada de la Premier League ante West Ham, Bielsa fue consultado por Flores. En primer término expresó que las grandes virtudes del DT del Tomba no fueron creadas en Leeds: “Las personas que trabajan asistiendo al entrenador principal tienen que tener las características que tiene un entrenador, son entrenadores en potencia”, dijo.

El entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, en primer plano, observa desde la línea de banda, acompañado por uno de sus asistentes Rui Vieira - AP

El rosarino también agregó cuál fue el valor de que haya trabajado en ese “círculo de hierro”, una manera de graficar lo que se crea entre Marcelo Bielsa y sus laderos: “Los entrenadores son buenos si pueden convencer y si pueden dar órdenes que se sigan. El contenido de lo que proponen, cuando intentan convencer o exigen que se les obedezca, no tiene mayor importancia. Es decir que el conocimiento es menos importante que la capacidad de convencer y hacerse obedecer. Digo esto, es indiscutible, y no porque yo lo diga, porque hay muchas ideas que triunfan que son muy distintas, pero hay muy pocos entrenadores que triunfan si no logran convencer”.

Por último, hizo referencia a lo que siempre desea de la gente que lo acompaña: “Siempre sueño que todos me abandonen para encontrar el espacio en el que esperan estar; siempre les recomiendo que se vayan”, cerró.

Lo cierto es que para Flores esto recién comienza y será muy largo, pero su nombre en el fútbol argentino de a poco comienza a ser nombrado por su método y trabajo al estilo Bielsa. El próximo compromiso de Godoy Cruz será este domingo frente Independiente, en Avellaneda por el Torneo 2021, competencia en la que el equipo de Cuyo figura en el noveno lugar con 17 unidades. Además, el Tomba continúa a paso firme en la Copa Argentina, en la que se cruzará ante Tigre en los cuartos de final.

Con la ausencia de su trío Diego Llorente, Robin Koch y Patrick Bamford, Marcelo Bielsa espera y piensa qué equipo presentar para el partido del próximo sábado, incluso avisándo que no esconde nada con respecto a cómo formará el equipo ante West Ham, por la sexta feche de la Premier League.

Con algunas ausencias, Bielsa define equipo y avisa que no lo esconde

En busca de su primer triunfo en el campeonato, el entrenador de Leeds habló en la previa del duelo del próximo sábado y ya confirmó las ausencias: “Llorente, Koch y Bamford no estarán disponibles”, dijo Bielsa que además afirmó que al resto del equipo tampoco podrá confirmarlo. Sobre eso y al ser cuestionado por no largar información, avisó: “No creas que estoy reteniendo información. Los jugadores están sujetos a la evolución de si les permitirá jugar. Si dijera si definitivamente iban a jugar o no, no estaría seguro. Así que no puedo confirmar cualquiera de las alternativas”.

Patrick Bamford será una de las ausencias que tendrá Bielsa el próximo sábado ante West Ham Frank Augstein - AP POOL

Entre los futbolistas que no podrán estar, Leeds ya tenía al sancionado Pascal Struijk, a los lesionados Koch y Llorente, ninguno de ellos disponibles, junto con Jack Harrison que dio positivo por Covid-19, pero que podría estar en el partido de este sábado, pero haber tenido que entrenar en casa durante el aislamiento puede no estar completamente preparado para el juego, reveló Bielsa que sobre esto, sumó: “Con respecto al protocolo, estaría en condiciones de jugar, pero el hecho de que las reglas digan que puede no significa que esté listo para jugar”, cerró.