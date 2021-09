El video de Carlos Bilardo que muestra la resistencia que sufrió antes de México 86 y su desafío a los hinchas: “Yo no soy perdedor, soy ganador”

La selección argentina jugaba muy mal. La eliminatoria fue un padecimiento interminable y se superó con agonía ante Perú en junio de 1985. Los rumores de destitución se disparaban desde todas las direcciones y hasta el mismísimo presidente Raúl Alfonsín quería que Carlos Bilardo dejara el cargo a meses del Mundial de México 86.

Bilardo habló una y otra vez de su lucha constante. De los enfrentamientos que tenía y lo difícil que fue pelear en soledad ante tanta crítica. En diciembre de 1985, con la opinión pública en contra, el entrenador se presentó en el histórico programa Polémica en el fútbol, en Canal 13, y discutió mano a mano con los periodistas y con el público.

Durante las explicaciones del entrenador entre las preguntas, la gente gritaba, insultaba y no dejaba que Bilardo pudiera completar una idea. Al comienzo del video, el DT dio una explicación sobre un tema futbolístico, pero que no fue bien recibida por gran parte de la platea presente: “Es fácil. Almirón veo que juega, digo ¿a quién pruebo? ¿Almiron o Comas? Para mí estaba Almirón; juega Almirón, lo pongo a Almirón. Entonces ese día debutan Cucciufo - Almirón. Si el equipo hubiera ido ganado 3 a 0, pongo a Comas, pero como el equipo iba perdiendo y yo nunca quemo un jugador y lo pongo faltando 25 minutos para probarlo cuando el equipo pierde... Cuando el equipo pierde generalmente pongo un jugador que ya jugó en la selección”, se expresaba el entrenador en medio de la interrupción del público que se encontraba en el programa.

El video retro de Bilardo que muestra la lucha que tuvo antes de México 86 (vía @rodoper)

En un programa que era coordinado por Rafael Olivari (a quién se lo escucha increpar a Bilardo), también puede verse a Alejandro Apo y a Carlos Parnisari, entre otros. En un momento de la charla, lo acusan a Bilardo de tener infiltrados en la platea para recibir preguntas “amigables”, los clásicos “centros” para que el entrevistado salga airoso de momentos incómodos. El entrenador, en el corte publicitario, se acercó a la tribuna para señalar a las personas que le hicieron preguntas para dar su parecer: “¡A vos no te conozco, a vos no te conozco, a vos no te conozco!”, gritó el DT mientras señalaba a cada uno. Allí fue cuando el conductor del programa, Olivari, le manifestó a Bilardo su parecer: “Si usted se agarra la bandera es problema suyo, yo le estoy diciendo que acá vino gente a insultar a la gente que piensa contra usted, nada más”, expresó.

La situación por la que atravesaba el seleccionado nacional hasta ese momento era compleja, pero sobre el final del video, Bilardo se puso firme frente a las críticas de la mayoría de los presentes y se dirigió a la tribuna con un mensaje con el que pareció vaticinar el futuro: “Con toda seguridad, yo te aseguro a vos y vengo acá después del campeonato mundial como vine siempre. Yo te pongo la firma si querés que donde vamos nosotros estamos siempre arriba, yo no soy perdedor, soy ganador”, cerró un Bilardo enojado con parte de la platea. El resto es historia: la Argentina se coronó campeón en México 86 con un Maradona determinante rodeado de un gran equipo formado por Carlos Salvador Bilardo.