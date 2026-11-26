El encuentro entre Levante y Racing de Santander, correspondiente a la jornada 14 de la Liga de España, se disputará este viernes 27 de noviembre a las 17.00 h en el estadio Ciutat de Valencia, ubicado en Valencia.

El momento de los equipos

El conjunto local, Levante, llega al compromiso tras igualar 1-1 en su reciente presentación frente al Elche. Por su parte, el Racing de Santander arriba con el impulso positivo de haber logrado una victoria por 3-2 ante la Real Sociedad en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas distintas tras sus respectivos resultados previos. Mientras el Levante busca reencontrarse con la victoria después de su empate como visitante, el equipo cántabro intentará prolongar su racha ganadora obtenida en la última jornada de la competición.

Lo que está en juego

Este duelo en el Ciutat de Valencia resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada. Sumar de a tres es el objetivo prioritario para escalar posiciones en la tabla de la Liga de España y consolidar el rumbo en esta etapa del torneo.

Todo lo que hay que saber

Levante vs. Racing de Santander

Hora: las 17.00 h

Partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.