Rodolfo Fischer, una de las grandes glorias de San Lorenzo, falleció a los 76 años

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2020 • 10:46

Rodolfo Fischer, uno de los grandes artilleros de la historia del fútbol argentino y leyenda de San Lorenzo, murió a los 76 años. El "Lobo" fue campeón con los históricos Matadores del '68 y con el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo en 1972. Además, el ex delantero fue goleador en la primera división en 1969.

Fischer es uno de los grandes emblemas de la historia del Ciclón. En Boedo jugó 272 compromisos en dos etapas: 1965-72 y 1977-78. Con los azulgranas convirtió 141 tantos, una cifra que le valió para ser el tercer goleador histórico del club detrás de José Sanfilippo (205) y Rinaldo Martino (142). Asimismo, Fischer resultó el máximo goleador del fútbol argentino en el Campeonato Nacional de 1969 con 14 goles, junto con Carlos Bulla (Platense).

Rodolfo Fischer fue parte de los históricos Matadores de San Lorenzo

Fischer nació el 16 de julio de 1944 en Oberá, Misiones. Lo apodaban, también, "el misionero del gol". Además de su enorme experiencia en Boedo, el "Lobo" defendió los colores de Sarmiento de Junín (1980) y Sportivo Belgrano de San Francisco (1981). Fuera de la Argentina, jugó en Botafogo de Brasil (1972-1976) y Vitoria de Bahía (1976). Además, militó en Once Caldas de Colombia (1979).

En su extraordinaria trayectoria como jugador, Fischer también formó parte de la Selección Argentina. Uno de sus hijos, Guillermo Fischer, es deportista. Lejos de jugar al fútbol, se dedicó al handball y es parte habitual de los planteles de los Gladiadores.

"Le he perdido un poco el seguimiento diario al Ciclón porque vivo en España, pero el hecho de que mi papá haya sido un jugador de fútbol y una persona importante en San Lorenzo es muy lindo. Él siempre me inculcó el amor por los deportes. Y siempre me sugirió que yo practicara el que más me apasionara. Que dejara todo adentro de la cancha y que siempre le metiera para adelante", detalló Guillermo en una entrevista con LA NACION en enero de 2020.

"Cuando era chico mi papá siempre me daba consejos en relación a los movimientos, a los desmarques, en fintar a algún jugador. Si bien el fútbol y el handball son diferentes, él trataba de aportarme su mirada como deportista", confesó Guillermo.

En 2018 se cumplió el 50º aniversario de aquellos que en su tiempo fueron categóricos, elegantes y letales: los Matadores. De esos que le dieron brillo al fútbol argentino en años donde el buen juego escaseaba. Y San Lorenzo organizó un homenaje en su estadio. Por supuesto, Fischer fue parte del agasajo.

El emotivo acto cuando se realizó el 50º aniversario de Los Matadores en Bajo Flores

Conducidos por el brasileño Elba de Paula Lima, Tim, los azulgranas de 1968 fueron una mezcla de elegancia y eficacia. Un plantel de 28 jugadores que brilló a lo largo de 24 fechas, con un registro de 16 victorias y 8 empates. En ese 2018, "Lobo" Fischer lo rememoró en una charla con este diario. Y se animó a analizar las diferencias con el fútbol actual. "Probablemente ahora se juegue con mucha más velocidad. Se le da mucha importancia al juego físico. Y es más rápido porque todos defienden y todos atacan. Hace 50 años había futbolistas que defendían y atacaban, tenían roles establecidos. Si la pelota no pasaba por ahí, el lateral derecho era un mero espectador. Hoy, Marcos Rojo va al medio del área y define", remarcó.

Y agregó: "Claro, Albrecht era goleador y un excelente jugador, pero eran excepciones. Hoy el fútbol es más compacto, hay más dinámica. Antes corrían cuatro jugadores y los otros siete hacían lo suyo. La dinámica de Miguel Brindisi o Roberto Telch no la tenían otros jugadores. Ahora en la Argentina se ve un fútbol de mayor continuidad e intensidad" resaltó Fischer, goleador del equipo con 13 tantos y presente en los 24 partidos. El "Lobo", una leyenda que quedará por siempre en la memoria de los azulgranas y del fútbol argentino.

Conforme a los criterios de Más información