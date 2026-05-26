Libertad - UCV: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Libertad y UCV se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Tigo La Huerta, en uno de los partidos del grupo H de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Libertad viene de perder ante Independiente del Valle por 4-1 mientras que UCV llega de perder ante Rosario Central por 4-0.

Todo lo que hay que saber

Libertad vs. UCV

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Libertad y UCV en la tabla de posiciones

El grupo H de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Rosario Central, Independiente del Valle, UCV, Libertad.