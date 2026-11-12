Liechtenstein vs. Azerbaiyán por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Liechtenstein y Azerbaiyán correspondiente al grupo D2 se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Rheinpark Stadion, ubicado en la ciudad de Vaduz.

El momento de los equipos

Liechtenstein llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a su rival de turno, Azerbaiyán, en su última presentación. Por su parte, Azerbaiyán atraviesa un presente positivo tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Lituania en su duelo más reciente.

Números que anticipan el duelo

El antecedente inmediato entre ambos seleccionados refleja la paridad de sus fuerzas, al haber finalizado sin goles en su último enfrentamiento directo. Mientras Liechtenstein buscará hacer valer su localía en el Rheinpark Stadion, Azerbaiyán intentará mantener la inercia ganadora que demostró en su anterior encuentro.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan sumar puntos fundamentales en el grupo D2 de la Liga de Naciones. Para el conjunto local, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones, mientras que Azerbaiyán apuesta a mantener su buen momento y consolidar sus aspiraciones en esta etapa del torneo.