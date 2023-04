Liga de España: el insólito penal de un defensor de Athletic Bilbao que Lucas Ocampos convirtió para el triunfo de Sevilla

escuchar

Ni un solo tiro entre los tres palos. La propuesta de Sevilla en su visita a Bilbao para medirse con Athletic había sido sumamente conservadora. Mientras el conjunto local atacó constantemente el área rival, los dirigidos por José Luis Mendilibar esperaron pacientemente hasta que apareciera la más mínima chance de conseguir una oportunidad cerca del otro arco y atacar cuando llegue. Y vaya si llegó en el momento más dramático del encuentro, en circunstancias que siquiera involucraron al conjunto sevillano.

El marcador mostraba que 89 minutos habían transcurrido en el partido, y en un abrir y cerrar de ojos el desarrollo cambió por completo. Unai Simón intentó salir con un pase a Yeray Álvarez en su área, pero el arquero le dio demasiado fuerte a la pelota y forzó al defensor a correr una carrera desesperada por la pelota con Lucas Ocampos. Por si fuera poco, Álvarez se resbaló, y al ver que el argentino le iba a ganar con holgura, no tuvo otra opción que estirar la pierna y hacer que trastabille, por lo que el árbitro Alejandro Hernández Hernández cobró penal sin dudarlo.

El penal que llevó al gol de Lucas Ocampos para Sevilla

Eso sí, hubo una fuerte dosis de suspenso en la decisión, que estuvo sujeta a un prolongado chequeo de VAR, pero la jugada fue finalmente convalidada, para la furia de los jugadores de Athletic. Ocampos fue el encargado de ejecutar el tiro en el segundo minuto de descuento, y con mucha calma engañó a Simón y le dio el gol del triunfo a Sevilla con su primer remate entre los tres palos de todo el encuentro. El equipo local, que ya había tenido dos goles anulados a Nico Williams (8) y Gorka Guruzeta (17) previamente, intentó reaccionar en el resto del tiempo añadido, pero no fue suficiente para torcer el destino del choque, y los andaluces se llevaron tres puntos fundamentales.

Ante los reclamos constantes de los rivales por la acción clave, Ocampos se encargó de aclarar en declaraciones postpartido cómo fue la jugada que llevó al penal: “Llegamos los dos a mismo tiempo y levanté la pierna un poquito. Él toca el balón, pero cuando sigo arrancando él me arrastra la pierna, así que yo creo que fue penal. Ni lo vi, pero yo me imagino que fue penal, si lo cobró”, aseguró el delantero surgido en River, que también elogió a su DT Mendilibar, que reemplazó a Jorge Sampaoli y no perdió en siete encuentros: “Nos está dando más que nada tranquilidad y confianza a cada uno que le toca jugar, y se demuestra. Los resultados se van dando y queremos seguir de esta manera”.

"ÉL ME ARRASTRA LA PIERNA" Lucas Ocampos habló sobre la jugada que derivó en el gol de la victoria de Sevilla vs. Athletic Club en #LaLigaxESPN.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/iQFSsKZEMA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 27, 2023

El triunfo aleja a Sevilla casi definitivamente de la zona de descenso, donde pasó gran parte de la temporada con Sampaoli y su predecesor Julen Lopetegui; marcha undécimo, 10 puntos por encima de Getafe, el último ocupante de los puestos rojos. Pero también comienza a darse el lugar para soñar con jugar competencias continentales el próximo año, dado que está a apenas cinco unidades del propio Athletic, que hoy entraría a la Conference League. Quedan aún siete partidos por disputarse, y también hay otro aliciente: si Osasuna vence a Real Madrid y se queda con la Copa del Rey, será el sexto y no el séptimo quien pase a este torneo. Pero por el momento, la ilusión en Andalucía es de terminar el curso con un premio mucho mayor al que aspiraban anteriormente.

Además, Villarreal, con Juan Foyth y Giovani Lo Celso como titulares, remontó para ganarle 4-2 al Espanyol y acercarse a los puestos de Champions, al mismo tiempo que dejó en situación crítica al conjunto periquito. Valencia salió de la zona de descenso al ganarle en el descuento 2-1 a Valladolid, y con ese resultado metió indirectamente en descenso al Getafe, que en la víspera cayó 2-1 con Almería y que este jueves destituyó a su técnico Quique Sánchez Flores. Valladolid se adelantó por intermedio del canadiense Cycle Larin; Mouctar Diakhaby, que había fallado en el gol rival, se recompuso y anotó en la segunda parte el tanto del empate con un buen cabezazo (59) y el canterano Javi Guerra puso el 2-1 en tiempo de descuento.

LA NACION