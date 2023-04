Liga de España: los increíbles récords que rompió Valentín “Taty” Castellanos con su memorable póker contra Real Madrid

escuchar

Fue, muy probablemente, la noche más gloriosa de la historia de Girona, un pequeño club ubicado en el este de Cataluña que está jugando apenas su tercera temporada en la primera división de España en toda su historia. Y el gran protagonista fue Valentín Castellanos, autor de todos los goles de su equipo en un triunfo por 4-2 sobre Real Madrid que ya ascendió al recuerdo no solo del equipo, sino también de la Liga española. Pero más allá del significado de la hazaña para su club, que pelea por ingresar en las competencias continentales, o para el propio jugador, que está jugando apenas su primer año en la elite europea, vale la pena poner en perspectiva el póker que consiguió al analizar las marcas que rompió en el camino.

Para ilustrar la anomalía de que un solo jugador le convierta cuatro goles al Merengue, es oportuno señalar que son apenas diez los jugadores que lo habían logrado previamente, y apenas tres de ellos a partir de 1957. El caso más reciente había sido el del polaco Robert Lewandowski, en un cruce de semifinales de la Champions League 2012/13, donde también hizo todos los goles de Borussia Dortmund en la paliza por 4-1 del conjunto alemán, que luego se metería en la final de aquel torneo. El “Taty”, no obstante, no es el primer argentino en convertir cuatro veces contra el equipo más ganador de España; antes lo había logrado Diego Milito, en una goleada de Zaragoza por 6-1 en las semis de la Copa del Rey que ganaría en 2006. Así es: ni siquiera lo había hecho Lionel Messi, que le convirtió dos hat-tricks, pero nunca un póker.

Diego Milito fue el primer argentino en marcarle cuatro goles a Real Madrid; lo hizo en una goleada de Zaragoza por 6-1, en la semifinal de la Copa del Rey en 2006

De los siete jugadores que le habían convertido cuatro veces a Real Madrid, seis son españoles: Josep Samitier (1926, con Barcelona), Carles Bestit (1929, con CE Europa), Martí Ventolrà (1935, con Barcelona), Vicent Martínez Catalá (1940, con Espanyol), Emilín (1944, con Real Oviedo) y Esteban Echevarría (1947, con Real Oviedo), el último en haberlo hecho en la Liga y también el único en convertirle en cinco ocasiones en un mismo encuentro, mientras que el paraguayo Eulogio Martínez también había alcanzado esa marca en 1957, con la camiseta culé en un partido de Copa del Rey. Además, según señaló el periodista español Míster Chip, también fue la primera vez en la carrera del entrenador Carlo Ancelotti que un jugador rival le hace un póker en un partido.

Aún así, aunque ciertamente es la primera vez que el propio Castellanos convierte cuatro goles en un partido de liga europea, no es la primera vez en que lo consigue en su carrera. Ya lo había hecho representando a New York City FC en la MLS estadounidense, cuando el 17 de abril del año pasado aplastó a Real Salt Lake por 6-0, en un partido donde el mendocino también registró una asistencia. Previo a ello, el único otro partido donde se llevó la pelota fue en 2020, en un 5-2 en el clásico ante New York Red Bulls; también allí firmó un pase-gol, además de sus tantos.

El magnífico partido de Castellanos ante Real Madrid

Después del encuentro, el también exjugador de Montevideo City Torque y Universidad de Chile se mostró muy contento por la hazaña de Girona: “Una noche soñada para mí, para el equipo y para la gente. Hicimos un gran partido desde el minuto uno. Sabíamos que era uno de los mejores rivales del mundo, que teníamos que estar concentrados los 95 minutos que teníamos que jugar”, rescató.

Al analizar las claves detrás de la goleada, el mendocino contó que estuvieron analizando en la previa las debilidades del conjunto madrileño, en particular al salir de contraataque: “Habíamos trabajado en la semana, muchos centros. Sabíamos que se le podía hacer daño por ahí. Al Madrid no se le puede hacer daño siempre, tenés que estar concentrado los 95 minutos para ver dónde se puede dar. Tuvimos mucho la posesión, eso fue importante. Todos hicieron un gran partido”, destacó el “Taty”, que luego agregó sobre la reacción de sus seres queridos: “Recién le mandé un mensaje a mi mamá y unos amigos, que justo me habían escrito. Me está explotando el celular, la verdad”.

Las declaraciones de Castellanos después de su póker

