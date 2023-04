Daniel Cain: la trágica historia del futbolista de las divisiones inferiores de Arsenal de Inglaterra que quedó tetrapléjico

escuchar

El fútbol entrega algunas historias dramáticas. Como la de Daniel Cain, exfutbolista de las divisiones inferiores del Arsenal de Inglaterra, que tenía todo para triunfar en uno de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, su destino se torció para siempre a sus 20 años, con graves consecuencias: quedó tetrapléjico tras una noche de fiesta con sus amigos el 9 junio de 2020.

Cain, que también era estudiante de ingeniería industrial, consumió una bebida que le provocó un problema cardiovascular con unos daños secundarios devastadores. Este incidente originó que la vida de Daniel cambiase drásticamente. El joven, nacido en la localidad británica de Hemel Hempstead, fue víctima de haber ingerido una bebida adulterada con una sustancia química. Este componente provocó que empezara a perder la consciencia y no respondiera a los estímulos recibidos por parte de los compañeros que lo rodeaban aquella noche. Por fortuna, la inmediatez de los servicios médicos para atenderlo evitaron lo que pudo haber sido una verdadera tragedia, aunque tardaron casi 25 minutos en reanimarlo. Por esa razón, el grave diagnóstico de Cain provocó que permaneciera ingresado en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos a lo largo de 25 días.

Los amigos del ex integrante de las divisiones inferiores de los ‘Gunners’, en esa fiesta, detectaron que Cain había cambiado de color y que no respondía a los intentos de reanimación. Rápidamente, una ambulancia llegó al lugar del incidente para poder socorrerlo, ya que había entrado en paro cardíaco. Si bien recibió la ayuda médica, su médula espinal y su cerebro se quedaron demasiado tiempo sin oxígeno. Ese desarreglo orgánico trajo como consecuencia que el joven estuviese esos 25 días en coma y su memoria quedara dañada significativamente.

La vida de Daniel Cain cambió el 9 de junio de 2020

El relato de la familia

Tracy Cain, madre del exfutbolista, contó crudamente lo vivido en los últimos años en una entrevista para el diario ingles The Independent. Durante la charla, dio a conocer detalles de la noche en la que supo del incidente. Un instante que fue un punto de quiebre, ya que le comunicaron que su hijo estaba prácticamente en estado “vegetativo”. “Al enterarme de su estado, simplemente entré en modo de mamá automática. Llamé a su padre que estaba en el trabajo y su hermana volvió de Essex. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana intentaron prepararnos para que no se despertara, pero dije que siguiéramos intentándolo”, relató. “Cuando despertó del coma no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido. Fue un milagro”. Gracias al empeño maternal, su hijo pudo recuperar funciones cognitivas, lo que ha hecho que parte de su calidad de vida pudiera mejorar en algunos aspectos.

Cuando se ilusionaba con un gran futuro en Arsenal de Inglaterra

Tracy también contó cómo fue el período en la clínica: “Debido al Covid, no me dejaban entrar en el hospital para aprender de las enfermeras cosas como levantar y manipular objetos, y con las lesiones medulares hay cosas como el control de los intestinos y la vejiga. Y también la piel es muy sensible. Fue todo un cambio de estilo de vida”, detalló la madre de la víctima en la nota con The Independent. Después de más de dos años de aquel fatídico episodio, Cain necesita atención las 24 horas del día: “Está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso”, explican en su entorno familiar. Después de un largo período en el que estuvo ingresado en el hospital, Cain regresó a su casa con una silla de ruedas y recibe cuidados durante todo el día, siendo completamente dependiente. Aunque había dado cortos avances en su estado, no estaba en estado vegetativo, como habían asumido en un primer momento desde el hospital.

Al mismo tiempo, Cain comenzó a realizar sesiones de rehabilitación desde comienzos de este año con la organización Neurokinex de su ciudad (Hemel Hempstead). Sin embargo, cada una de las ocho que tiene que hacer a la semana cuestan 71 euros. Para paliar los costos, la familia de Daniel posee una cuenta para recaudar fondos de cara a la rehabilitación de su hijo. El excanterano del Arsenal se somete a un tratamiento para volver a andar por sí mismo, que en su totalidad alcanza un valor de 2200 euros al mes. El elevado gasto que requieren los cuidados de Cain se solventa gracias a la cuenta GoFundMe. “Está increíblemente eufórico y lleno de esperanzas, mientras lo evalúan y lo desafían con distintos equipos. Mantengamos su espíritu y esperanza vivos asegurándonos de que tenga los fondos para permitir sus sesiones continuas de rehabilitación”, contó su hermana Natalie, que hasta el momento lleva recaudados 68 mil euros de los 113 mil estipulados como objetivo. Asimismo, Natalie habló acerca de cómo sigue la recuperación de su hermano: “Las sesiones de rehabilitación durarán un mínimo de 3 a 4 años y luego se extenderán a 5 años y más”.

LA NACION