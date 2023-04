El argentino Valentín Castellanos entró en la historia con los cuatro goles para Girona ante Real Madrid

escuchar

Valentín Castellanos nació en Mendoza y nunca jugó en la primera división del fútbol argentino. Pasó por Chile y Uruguay, pero su condición de goleador empezó a adquirir relieve en la MLS de los Estados Unidos. Convirtió 54 tantos para New York City desde agosto de 2018 hasta mediados de 2022. A comienzos del año pasado, Marcelo Gallardo le insistió a los dirigentes por su contratación, pero no estuvo dentro de las posibilidades económicas de River. Era muy caro. Pasó a Girona, cuyo parte del paquete accionario es contralado por el Abu Dabi Group, bajo cuya órbita están New York City y Manchester City.

A los 24 años, la carrera de Castellanos agregó este martes un hito con el póker (cuatro goles) que le marcó en el 4-2 a Real Madrid, por la 31a fecha de la Liga de España, que encabeza con comodidad Barcelona. Una verdadera explosión ofensiva de este delantero, que en los 28 encuentros anteriores de la liga había anotado ocho tantos.

Castellanos es alzado por uno de sus compañeros en la histórica jornada para Girona LLUIS GENE - AFP

Convirtió a un toque, de cabeza, aguantando la carga del duro Militao. Todo el repertorio de un jugador que hace un par de meses reconoció que le quedó “una espinita” por el pase frustrado a River. “Estuvo muy cerca de que se hiciera, era un ilusión muy linda, era el River de Gallardo”, expresó.

El último futbolista que le anotó un póker a Real Madrid fue Robert Lewandowski, en 2013, en un 4-1 de Borussia Dortmund por la Liga de Campeones. Hay un antecedente argentino con una gesta como la de Castellanos ante Real Madrid: Diego Milito le metió cuatro con Zaragoza en 2006 por la Copa del Rey. Lionel Messi firmó un triplete en el Santiago Bernabéu en 2014.

El primero, de cabeza

El segundo, aguantando a Militao