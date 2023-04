Los jugadores de Tottenham le devolverán la plata de las entradas a los hinchas tras perder 1-6 contra Newcastle

escuchar

Este martes, a través de las redes sociales de su club, Tottenham, los futbolistas del primer equipo londinense comunicaron que tendrían un inusual gesto con los hinchas que asistieron el último domingo al St. James’ Park, del Newcastle, cuando los Spurs cayeron 6 a 1 frente al conjunto local. Por lo sucedido, los jugadores se ofrecieron a pagarle su entrada a los aficionados que se acercaron al estadio visitante para alentarlos.

En su cuenta de Instagram, el Tottenham informó que los jugadores tenían un mensaje para los fans que fueron a Newcastle el domingo. “Como escuadrón, entendemos su frustración, su enojo. No fue lo suficientemente bueno. Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como estas, pero creanos, una derrota como esta duele. Agradecemos su apoyo, en casa y fuera, y con esto en mente, nos gustaría reembolsar a los fanáticos el costo de sus boletos para el partido en St James’ Park. Sabemos que esto no cambia lo que sucedió el domingo y daremos todo para arreglar las cosas contra el Manchester United el jueves por la noche cuando, nuevamente, su apoyo significará todo para nosotros. Juntos, y solo juntos, podemos hacer que las cosas avancen”, comunicaron desde el club inglés.

Tras la escandalosa derrota, el club había decidido despedir al entrenador interino Cristian Stellini, por considerar “inaceptable” la actuación del equipo. El técnico italiano había asumido el mando en marzo de 2023, tras la salida de Antonio Conte. Sin embargo, ante la urgente situación, el presidente de la institución, Daniel Levy echó también al técnico provisorio. En su lugar, tomará el puesto Ryan Mason, quien trabaja en el club.

Tottenham atraviesa una turbulenta temporada. A pesar de su gran presupuesto, está fuera de la zona de clasificación a toda competencia europea. Además, quedó eliminado de la Champions League en marzo, en la instancia de octavos de final, frente al Milan.

Cristian Stellini fue despedido de su cargo; Ryan Mason tomó su lugar LINDSEY PARNABY - AFP

Al margen de los resultados, su exentrenador Antonio Conte vivió un episodio de alta exposición, cuando se cruzó públicamente con un jugador de su propio equipo, el brasileño Richarlison. Incluso, el jugador del Scratch fue acusado de liderar una revuelta contra el técnico para deponerlo de su cargo.

Con solo siete partidos por jugarse, es probable que Mason siga al mando del equipo hasta el final de la temporada. Al mismo tiempo, la dirigencia ya empezó a trabajar en la elección del nuevo DT. Uno de los principales candidatos al puesto es el alemán Julian Nagelsmann, quien fue relegado del Bayern Münich en el marco de varios rumores en torno a una relación sentimental con una reportera, y conflictos con algunos de sus jugadores.

Al mismo tiempo, el capitán del equipo y de la selección de Inglaterra, Harry Kane, podría abandonar Tottenham al vencimiento en el próximo mercado de pases. Manchester United sería el principal pretendiente del delantero, cuya valor de venta ronda los 120 millones de euros.

