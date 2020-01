El defensor argentino Esteban Burgos festejó su primer gol con Eibar en la victoria frente Atlético de madrid por 2-0. Usa una máscara porque en su debut sufrió un choque con Raúl García apenas minutos después de haber ingresado Fuente: Reuters - Crédito: Vincent West

Real Madrid le ganó este sábado a Sevilla 2-1 en el partido correspondiente a la fecha 20 de La Liga de España y, de esta manera, le sacó tres puntos de ventaja a Barcelona para convertirse en el único líder del campeonato, por lo menos hasta que jueguen sus pares catalanes. Pero el encuentro no solo significó el liderazgo para los dirigidos por Zinedine Zidane, sino que hubo algunos hechos particulares que condimentaron la tarde de sábado en el Santiago Bernabéu.

Para empezar, era la primera vez que Julen Lopetegui volvía a pisar el estadio madridista luego de haber sido destituido de su cargo como entrenador de Real Madrid a fines de octubre de 2018, sin haber completado ni siquiera tres meses en esa posición. En esta oportunidad volvió como técnico de Sevilla, equipo que confió en él a principios de esta temporada y que hoy se encuentra cuarto en la tabla de posiciones, con 35 puntos, en zona de Champions League.

Una vez empezado el partido, Sevilla se puso por delante en el marcador, pero el gol fue anulado a instancias del VAR por una supuesta obstrucción de Nemanja Gudelj sobre el defensor merengue Militao en la acción que culminó con la anotación del neerlandés Luuk De Jong.

El resultado es conocido, pero una vez finalizado el encuentro se desató un debate del cual participaron los entrenadores, los jugadores y hasta del director deportivo sevillano Monchi, quien comentó: "La acción la vio todo el mundo. No hay ningún análisis futbolístico, técnico y táctico después de una jugada tan clave que marca el partido. No hay más que analizar después de esa jugada, es absurdo".

Casemiro metió los dos goles en el triunfo de Real Madrid frente a Sevilla por 2-1 Fuente: AFP - Crédito: GABRIEL BOUYS

En la misma línea, Lopetegui criticó el desempeño arbitral cuando se marchaba a los vestuarios en el entretiempo y le gritó a Monchi reiteradas veces: "¡Esto es una vergüenza!". Luego de que bajaron las pulsaciones, el ex entrenador de la selección española, en un tono más diplomático, agregó: " No entiendo lo que vio el árbitro. Me marcho un tanto frustrado porque era un momento clave después de una buena primera parte nuestra. Llegar 0-1 al descanso te permite margen de maniobra. No sé lo que hubiera pasado después, porque esto es fútbol, pero sí me parece que ocurre en un momento muy importante del partido".

Por su parte, Zidane decidió esquivarle a la polémica y bajo el tono de la discusión. "No entro nunca en valorar las cosas que pasan en el campo porque los árbitros son los que deciden, a veces contra uno y otras a favor. Es una labor complicada. Yo vi falta clara en el bloqueo, gol bien anulado. Se pueden quejar, pero no hay de qué quejarse", explicó.

Quien sí entró de lleno en el debate fue Gudelj, el infractor en la jugada del gol anulado, que aseguró no haber cometido falta y se defendió: "Me quedé parado y Militao me chocó. Quería meterme en su carrera y luego ir al segundo palo cuando él me choca. Sigo creyendo que no hay falta después de verlo en la televisión. El árbitro se equivocó".

Esteban Burgos convirtió el primero en la victoria de Eibar

La sorpresa de la fecha vino de la mano de Eibar al derrotar 2-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone y conseguir tres puntos muy importantes para agrandar la brecha con los equipos que actualmente están en puestos de descenso. Además, el argentino Esteban Burgos pudo festejar su primer gol con la camiseta rojiazul al abrir el marcador a los 10 minutos de juego en el Estadio Municipal de Ipurua.

El defensor de 27 años llegó a Eibar con el pase en su poder proveniente del Alcorcón de la Segunda División de España para iniciar esta temporada. Tuvo que esperar bastante para debutar en su nueva institución, hasta el 15 diciembre de 2019, cuando le tocó ingresar durante la primera etapa contra Athletic Bilbao por la lesión de Pedro Bigas. Ese día en San Mamés cumplió una buena actuación y, a partir de ese momento, el ex Godoy Cruz acumula tres partidos al hilo como titular y parece haberse afianzado en la saga del conjunto dirigido por José Luis Mendilibar.

Simeone: "Podemos perder y ganar contra cualquiera"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentó la derrota sufrida ante Eibar y aseguró que saben donde están para recordar que pueden "perder y ganar contra cualquiera". También agregó que jugaron un mal primer tiempo pero compensaron con un buen segundo tiempo. "Es obvio que empezamos mal. En el primer tiempo no jugamos y no hicimos lo que teníamos que hacer. Luego en el segundo sí hicimos un buen partido con más participación en el campo rival y más posibilidades de peligro", fue el análisis que hizo.

En esa sintonía, el entrenador argentino reconoció que entraron dormidos al partido y eso les costó caro: " Nos puede pasar. Venimos compitiendo muy bien y La Liga es diferente a la Supercopa de España que acabamos de jugar. Si entras mal al partido los rival están preparados para superarte".

Simeone, enérgico: su equipo perdió ante Eibar de visitante Fuente: AFP

Al igual que en el partido entre Real Madrid y Sevilla, el VAR fue motivo de discusión pero Simeone no quiso opinar sobre si el primer gol estuvo bien convalidado o no."No la vi desde mi posición en el campo. Tendré que verla por televisión. El VAR es parte del juego y espero que siempre sirva para sumar. Tendremos que acompañarlo", expresó y agregó su opinión sobre la derrota: "Nosotros podemos ganar y perder contra cualquiera. No hemos perdido puntos que estuvieran previstos".

El técnico argentino también habló sobre la cancha y cómo siempre le costó sacar puntos de sus visitas a Ipurua. " Todas las veces que ganamos acá fueron resultados muy ajustados, y hoy era un partido parecido en la previa. En el primer tiempo ellos aprovecharon todas nuestras desatenciones y en el segundo no concretamos. Hay que estar tranquilos y tener paciencia para saber dónde estamos".

Por último, ante la pregunta de si le preocupa la ventaja que puedan sacar Real Madrid y Barcelona en el campeonato, Simeone respondió: "No nos preocupan los demás, ni me preocupan los de arriba, ni los de abajo".