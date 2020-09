Raheem Sterling marcó el 1-0 para Inglaterra, en el primer minuto adicional; dos minutos más tarde Islandia desperdiciaría otro penal, para empatar. Fuente: Reuters

La selección de Inglaterra, dirigida por Gareth Southgate, debutó en la Liga de Naciones con una victoria muy trabajosa y en un final insólito: este sábado derrotó por 1-0 en Reikiavik a Islandia, que la había eliminado en la Eurocopa 2016. Semifinalista del Mundial Rusia 2018. Acostumbrados a marcar muchos goles en las eliminatorias de la Eurocopa 2020 (37 tantos en ocho partidos), los ingleses creían estar recuperados de aquella pesadilla.

La victoria llegó con un penal transformado en gol por Raheem Sterling en el primer minuto de tiempo adicional de la segunda etapa. Y cuando el éxito parecía seguro, Islandia pudo igualar en el tercer minuto, cuando el árbitro marcó otro penal. No obstante, Birkir Bjarnasson falló su definición y desperdició la oportunidad del empate.

Inglaterra tuvo sus mejores ocasiones en el primer período, pero se chocó con una doble telaraña defensiva que casi no dejó espacios. La selección de Southgate tuvo la desventaja, incluso, de jugar los últimos 20 minutos con un hombre menos, tras la expulsión al lateral derecho Kyle Walker.

En 2016 Islandia se convirtió en una espina para Inglaterra, que esta vez, aunque ajustadamente, le ganó. Fuente: Reuters

Así, Inglaterra consiguió una suerte de venganza por una de las derrotas más dolorosas de su historia, aquella sufrida en 2016, cuando el equipo blanco fue humillado por los islandeses en los octavos de final de la Eurocopa disputada en Francia. Esa eliminación sigue pesando sobre el país que invento el fútbol.

Con los jugadores ingleses carentes de preparación suficiente para este partido, no haber vencido a Islandia esta vez no habría sido un shock tan grande, pero los visitantes eran amplios favoritos para ganar en un estadio vacío, en el que no se utilizó el VAR. De hecho, fue mal anulado el tanto logrado a los siete minutos por Harry Kane, que estaba habilitado. El juez no lo convalidó por una inexistente posición adelantada.

En el otro partido del grupo 2 de la división A, Dinamarca, el próximo rival de Inglaterra (el martes próximo), cayó por 2-0 en el Parken Stadium, de Copenaghue ante Bélgica, que en la próxima fecha se medirá con Islandia. Los belgas se impusieron con goles de Jason Denayer y Dries Mertens.

Mbappé le dio el triunfo a Francia

La selección francesa campeona del mundo se impuso por 1-0 en Suecia gracias a un gol de Kylian Mbappé al final del primer tiempo, en un partido de Liga de Naciones donde los Bleus tuvieron pocas ocasiones gol este sábado en Solna. No obstante, pudieron haber aumentado la diferencia en el tiempo de descuento, cuando Antoine Griezmann falló un penal.

Con Adrien Rabiot como titular, en su regreso a la selección tras más de dos años de ausencia, los campeones mundiales lograron colocarse a la cabeza de su grupo de la Liga A, empatando en puntos con Portugal, que sin Cristiano Ronaldo, con una infección en el pie derecho, goleó a Croacia en Oporto por 4-1. Los goles del vencedor fueron conseguidos por Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix y André Silva.

La goleada de Portugal