Sorteo del Mundial 2026: Austria, el europeo que será el rival más difícil de Argentina en el grupo

Un gran año 2025 catapultó a la selección de Austria a la Copa del Mundo del año próximo. En su camino al Mundial, el equipo europeo ganó ocho partidos, empató uno y perdió el restante. Consiguió 22 goles y apenas le anotaron 4, señal de la fortaleza defensiva del equipo al que dirige Ralf Ragnick. Y allí, en la última línea, juega uno de los estandartes del equipo: el capitán David Alaba.

Si bien nunca logró asentarse en Real Madrid por continuas lesiones, el defensor central que también puede desempeñarse como lateral es la voz de mando del vestuario. Las cuestiones físicas hicieron que ni siquiera sumara un minuto en el encuentro decisivo contra Bosnia y Herzegovina, que le dio la clasificación para el torneo ecuménico.

Otro nombre propio del equipo es el incombustible Marko Arnautovic, un 9 de área que a los 36 años sigue rompiendo redes. Anotó ocho goles en la última campaña mundialista, incluido un póquer (cuatro tantos en un mismo partido) en un 10-0 a San Marino. Actual jugador de Estrella Roja, de Belgrado (Serbia) –firmó un contrato de dos años por una vieja promesa al fallecido Sinisa Mihajlovic–, el delantero adelantó que se retirará de la selección luego del Mundial. El goleador es el capitán sin brazalete, y se dio una prerrogativa una vez que se confirmó la clasificación del equipo para la Copa del Mundo: ¡demandó un feriado nacional! Después de todo, se trata del máximo goleador histórico de la selección: señaló 45 tantos y superó en esa estadística a un mito del equipo, Toni Polster.

Shaquille O'Neal muestra el nombre de Austria, el segundo adversario del campeón del mundo en Canadá-Estados Unidos-México 2026. Mandel Ngan� - POOL AFP�

Medio en broma, medio en serio, Arnautovic dijo que todo el pueblo lo merecía, ya que nadie podía saber cuándo se repetiría la gesta –Austria no protagoniza la Copa desde Francia 1998–: “Este es un mensaje para el gobierno, para el presidente, para el canciller. Me gustaría que Austria tuviera feriado el 18 de noviembre, porque probablemente no experimentemos algo así otra vez. Porque después de la Copa del Mundo... Arni [su sobrenombre] se retirará”. Arnautovic es un trotamundos, ya que a lo largo de su carrera vistió las camisetas de Inter (Italia), West Ham, Werder Bremen y Bologna, entre otros equipos.

El cerebro austríaco es Marcel Sabitzer, hombre de Borussia Dortmund. La Bundesliga alemana esa una suerte de segunda casa para el fútbol de Austria, ya que 9 de los 11 titulares en el último encuentro de las eliminatorias europeas militan en clubes germanos. Sólo el arquero Alexander Schlager (Salzburg, de la Bundesliga austríaca) y Kevin Danso (Tottenham, de Inglaterra) no militan en la máxima categoría del fútbol alemán. El entrenador Ragnick es otro histórico de la Bundesliga germana, muy formado en el arte de promover jóvenes y darles minutos y confianza para que terminen explotando su talento.

Marcel Sabitzer encabeza un ataque con la camiseta número 9 de la selección austríaca; es el que le pone lucidez a la ofensiva de la selección. ANGELOS TZORTZINIS� - AFP�

Ragnick es un experto en la presión: acuñó el concepto de “gegenpressing”, que consiste en correr por todo el campo para recuperar la pelota y salir rápido de contragolpe para aprovechar los espacios. Será interesante ver cómo contrarresta la Argentina de los Lionel (Scaloni y Messi) ese dinamismo de los mediocampistas austríacos.

Volviendo a Sabitzer, quien también militó en Leipzig y Bayern y tuvo un paso fugaz por Manchester United, corresponde decir que es el director de orquesta del equipo. Se transformó en el máximo asistidor de la selección en la última clasificación –hizo tres pases de gol–, y todos los ataques suelen pasar por sus pies. Si Sabitzer juega bien, lo más probable es que Austria también lo haga. ¿Su ídolo? Cristiano Ronaldo, el capitán de la selección portuguesa.

Austria 1 vs. Bosnia y Herzegovina 1, el partido de la clasificación

Los campeones del mundo tendrán que prestar atención a Nicolas Seiwald, futbolista de Leipzig. De apenas 24 años, el carrilero de pelo colorado tiene talento suficiente como para provocarle más de un dolor de cabeza a la Argentina. “Un jugador extraordinario”, lo calificó Ragnick. Y opinó que “trabajar con él es un sueño”. Futbolista y entrenador se conocen de la academia del club de Leipzig.

Al examinar el grupo J, que comparte con Argentina, Argelia y Jordania, cabe pensar que la selección europea sabe que tiene buenas posibilidades de acceder a los dieciseisavos de final como segunda. Perder contra los campeones del mundo está en la lógica. Los dirigidos por Ragnick saldrán a la cancha sin presiones y la obligación estará del lado de los campeones del mundo. Eso puede terminar siendo una ventaja.