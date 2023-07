Liga Profesional 2023: la tabla de posiciones, con River cada vez más cerca de conquistar el título

escuchar

La consagración, para River, está cada vez más cerca. En el Monumental, repleto con más de 85.000 espectadores, el equipo de Martín Demichelis se impuso a Colón por 2-0 y dio otro paso en busca de la obtención de la Liga Profesional, que puede llegar más pronto de lo esperado.

Nicolás de la Cruz, con un precioso tiro libre, en el primer tiempo, abrió la cuenta para el equipo de la banda roja. Aumentó Lucas Beltrán en la segunda parte, en una veloz jugada a la salida de un lateral que tomó dormida a la defensa del Sabalero. Así, el Monumental celebró un triunfo que deja al puntero del campeonato con la posibilidad de conseguir otro título de Liga en pocos días.

¿Qué le falta a River? El equipo de Demichelis llegó a 53 puntos y le sacó 11 de ventaja a San Lorenzo (42), con 12 por jugar, y 12 a Talleres (41), que todavía debe jugar este jueves en Junín frente a Sarmiento, con poco margen de error. La hoja de ruta indica que el sábado próximo River visitará a San Lorenzo, desde las 20.30, en un duelo crucial. Si Talleres no le gana a Sarmiento, y el Millonario consigue los tres puntos en el Nuevo Gasómetro, se hará inalcanzable y podrá dar la vuelta olímpica esa misma noche. En el caso de que Talleres se imponga a Sarmiento, habrá que esperar a ver qué sucede en la fecha 24, con el cotejo entre el Ciclón y el Millonario, primero, y el lunes con el partido entre Talleres y Unión, en Córdoba. Allí, llegado el caso, River podría festejar a la distancia.

El equipo cordobés, si gana sus cinco encuentros de aquí hasta el final, podría llegar a 56 puntos. River superará esa cosecha con apenas 4 unidades que sume en los cuatro partidos que le restan. Además del duelo ante San Lorenzo, en la fecha 25, será local frente a Estudiantes; visitará a Rosario Central en la penúltima jornada, y cerrará el torneo frente a Racing, nuevamente en el Monumental. ¿San Lorenzo? Tiene que ganar sus cuatro partidos y que River pierda todos para poder superarlo. Por todo esto, la consagración del equipo de Demichelis asoma como una cuestión de tiempo y nada más.

Más temprano, San Lorenzo, a sabiendas de lo que se venía, no tenía más obligación que salir victorioso de Avellaneda. Pero sólo pudo empatar 1-1 en un clásico caliente frente a Racing, en una mala noche del árbitro Mastrángelo, que omitió sancionar dos penales. Gabriel Hauche -luego expulsado a instancias del VAR- abrió la cuenta para la Academia; el Ciclón lo igualó cerca del final a través de Adam Bareiro, cuando también ya jugaba con diez por la expulsión de Rafael Pérez. La igualdad, claro, dejó al Ciclón con sabor a poco, con la certeza de que el sábado, a lo sumo, sólo puede demorar el festejo del Millonario.

Banfield fue otro de los que salió de los últimos puestos, y se llevó tres puntos importantes de su visita a Tigre, al que superó por 2-1 con un doblete de Juan Bisanz, en un cotejo en el que el Taladro fue dirigido por Omar Piccoli, ayudante de campo de Julio Falcioni. Valioso resultado para el Taladro, que llevaba cuatro derrotas seguidas fuera de su casa. Abel Luciatti descontó para Tigre, que no puede salir de un momento desfavorable, con cinco caídas en sus últimos seis encuentros.

En Arroyito, Rosario Central y Estudiantes no se sacaron diferencias. Un resultado discreto para los dos, porque el Pincha suma cuatro partidos sin ganar, y lo mismo sucede con el equipo de Miguel Ángel Russo. El cero no se movió ni siquiera de penal: Andújar le atajó un remate desde los once metros a Malcorra, y todo terminó con un empate 0-0 con poco para rescatar.

En la noche del martes, Vélez abrió la fecha con un gran triunfo como visitante sobre Lanús, que tenía la chance de ser escolta, pero se vio superado por el equipo de Sebastián Méndez, que se impuso por 1-0 con gol de Walter Bou, después de una gran jugada del pibe Prestianni. Fue la primera vez en el campeonato que el Fortín hilvanó dos victorias seguidas, y le sirvió para dejar las últimas posiciones.

