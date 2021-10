Liga Profesional: la tabla de posiciones del Torneo 2021 del fútbol argentino

Como el año, el Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol va entrando en contexto de último tramo y cada punto por obtener parece valer más. A Racing, aun con nuevo director técnico, le duelen no tanto por el tren que ya perdió, el de la liga local, sino ahora más bien por los que necesita para acceder a un torneo internacional.

La Copa Sudamericana le queda cada vez más distante a la Academia, a la que el debut de Fernando Gago como su director técnico no logró enderezar. El irregular Rosario Central, su verdugo en el Gigante de Arroyito, se entusiasma con clasificarse para disputar la Copa Sudamericana. Aunque en la tabla anual está dos puntos debajo de Racing, los últimos buenos resultados le abren una esperanza de jugar un certamen regional.

La fecha 18 del Torneo 2021 se inició este sábado, con tres encuentros.

El empate de Gimnasia y Central Córdoba

El equipo santiagueño, que marcha último en el campeonato, se dio el gusto de rescatar un punto en La Plata frente a un Gimnasia que estaba en levantada. Ganaba, perdía y terminó igualando, y así frenó el envión que el Lobo llevaba con Néstor Gorosito como nuevo entrenador.

El triunfo de Defensa y Justicia contra Platense

Otro que viene repuntando es Defensa y Justicia, que ahora consiguió un 2-1 sobre el intrincado Platense en Florencio Varela. La remontada pone al Halcón en ese lote apretado de equipos que quedan a la expectativa de avanzar hacia el segundo certamen de clubes de Conmebol en importancia. Platense no logró sumar en la tabla de promedios, que incidirá más adelante. Tampoco la tenía fácil.

La victoria de Rosario Central y Racing

Lo dicho. La Academia rosarina alargó su sonrisa; la de Avellaneda profundizó su descontento. El subibaja mantuvo la tendencia en ambos casos. Mientras Central se esperanza, a Racing se le hace larga esta última parte del año y ni siquiera el reinicio de la mano de Gago detuvo la caída.

La jornada 18 continuará este domingo, con Godoy Cruz vs. Banfield y Colón vs. Estudiantes a las 15.45, Huracán vs. San Lorenzo a las 18 y Vélez vs. Boca a las 20.15.

Así está la tabla del Torneo 2021

Los resultados de la 18ª fecha