Lionel Messi con Inter Miami vs. DC United, EN VIVO: el minuto a minuto por la MLS
En el Nu Stadium, el equipo de Kily González busca cortar una racha de cinco partidos sin victorias
Messi tuvo el cuarto
El 10 argentino entró al área por el centro y con su zurda pateó a colocar, venciendo al arquero, pero no al palo que le negó su doblete.
¡Increíble salvada de DC United!
Inter Miami estuvo a centímetros del cuarto gol. Tras un tiro libre de Lionel Messi, Luis Suárez alcanzó a desviar la pelota hacia el arco, pero el arquero respondió con una atajada y dejó un rebote sobre la línea. Cuando parecía que la pelota iba a entrar, logró despejarla con un manotazo y evitó otro tanto del conjunto local.
¡Gol de Messi! Inter Miami golea
Lionel Messi convirtió su primer gol desde la despedida de la selección argentina. Luis Suárez protagonizó una gran acción dentro del área: recuperó un rebote, aguantó la pelota, superó a un rival con un sombrero y envió un pase por arriba para el ingreso del rosarino, que apareció como centrodelantero y definió con facilidad al primer palo. Inter Miami se impone 3-0 ante DC United.
Luis Suarez to Messi 👏— Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026
MLS best 22 goals for Messi. pic.twitter.com/GMvGvKdxYm
Comenzó el segundo tiempo
Ya se juega el complemento en el Nu Stadium. Inter Miami supera 2-0 a DC United con un doblete de Luis Suárez. Lionel Messi disputa su primer partido después de la despedida de la selección argentina.
Final del primer tiempo
Inter Miami se va al descanso con una ventaja de 2-0 ante DC United, gracias a un doblete de Luis Suárez. El equipo de Kily González golpeó a los dos minutos y, aunque sufrió por momentos en defensa, amplió la diferencia a los 38. Lionel Messi tuvo una ocasión clara y participó en la elaboración de la jugada del segundo gol.
Se jugarán cinco minutos más
El árbitro adicionó cinco minutos al primer tiempo. Inter Miami supera 2-0 a DC United gracias a un doblete de Luis Suárez, que tuvo una participación importante de Lionel Messi en la jugada del segundo gol.
¡Otro gol de Suárez! Inter Miami amplía la ventaja
Luis Suárez marcó el 2-0 después de una gran combinación con Lionel Messi. Ambos construyeron la jugada con tres paredes hasta ingresar al área, donde el argentino definió de derecha, pero el arquero le tapó el remate. Germán Berterame capturó el rebote y asistió de cabeza al uruguayo, que solo tuvo que empujar la pelota para convertir su segundo tanto de la noche.
That's two goals for Luis Suárez in the first half 🔥— Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026
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Se reanuda el juego tras la pausa de hidratación
Los futbolistas regresaron a la cancha después de la pausa de hidratación. Durante el descanso, Luis Suárez recibió masajes por parte del cuerpo médico de Inter Miami.
Inter Miami tiene más la pelota, pero genera poco peligro
Después de un comienzo intenso, el partido perdió ritmo y las situaciones de gol son más escasas. Inter Miami logró adueñarse de la posesión, aunque le cuesta generar oportunidades claras. Lionel Messi tiene poca participación hasta el momento, con apenas 13 contactos con la pelota.
Suárez volvió a exigir al arquero
Aunque sufre por momentos en defensa, Inter Miami también genera peligro en ataque. Un pelotazo largo encontró a Luis Suárez, que aguantó la marca de un defensor y sacó una volea que el arquero logró contener. Fue la segunda ocasión clara del conjunto local.
Inter Miami gana, pero no domina
Pese a la ventaja conseguida con el gol de Luis Suárez, Inter Miami no logra controlar el partido. DC United encuentra espacios y llega con facilidad en cada ataque, lo que genera dificultades en la defensa del equipo local.
¡Golazo de Inter Miami!
Lionel Messi inició la jugada por la derecha y la pelota terminó en el sector opuesto, donde Sergio Reguilón envió un centro al área. Germán Berterame la peinó y Luis Suárez apareció solo en el segundo palo para definir de primera por encima del arquero, con un remate poco ortodoxo, pero efectivo. Inter Miami se puso 1-0 arriba desde el arranque.
Vintage @LuisSuarez9 😱— Major League Soccer (@MLS) October 10, 2026
Acrobatic finish from Luis Suárez less than 3 minutes into the game. pic.twitter.com/45S5U03U13
Comenzó el partido
Ya juegan Inter Miami y DC United en el Nu Stadium, por una nueva jornada de la MLS. Lionel Messi es titular y capitán en su primer encuentro después de la despedida de la selección argentina.
DC United también tiene la formación confirmada
El equipo de René Weiler buscará cortar su racha de cinco partidos sin victorias como visitante y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs: Sean Johnson; Kimito Nono, Lucas Bartlett (capitán), Kye Rowles, Kenta Kurokawa; Hosei Kijima, Nikola Markovic, Jack Dozzell, João Peglow; Christian Benteke Baribo y Jacob Hopkins.
Our Black-and-Red vs MIA 📋 pic.twitter.com/Zf6xryH1ZN— D.C. United (@dcunited) October 10, 2026
Inter Miami tiene equipo confirmado: Messi, titular y capitán
Cristian González confirmó la formación para recibir a DC United, en el primer partido de Lionel Messi después de su despedida de la selección argentina. El rosarino será titular y capitán, acompañado por Luis Suárez y Germán Berterame en el ataque. También estarán desde el comienzo Rodrigo De Paul y Casemiro.
El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael Silva, Sergio Reguilón; Matías Galarza, David Ayala, Rodrigo De Paul; Lionel Messi (capitán), Germán Berterame y Luis Suárez.
Your XI for #MIAvDC 📋 pic.twitter.com/ENjthbBL8I— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2026
¿Cómo llegan los equipos?
El equipo de Kily González acumula cinco partidos consecutivos sin victorias en la MLS: cuatro empates y una derrota. Está tercero en la Conferencia Este, con 46 puntos, a 14 del líder Nashville. Su última alegría llegó en la Campeones Cup, que conquistó frente a Cruz Azul. DC United, por su parte, está necesitado de puntos. El conjunto de Washington ocupa el undécimo puesto de la Conferencia Este, con 30 unidades, a tres de la zona de clasificación a los playoffs. Apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y acumula cinco encuentros sin triunfos como visitante. En el último antecedente entre ambos, en marzo, Inter Miami se impuso por 2-1, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi.
Bienvenidos al minuto a minuto de Inter Miami vs. DC United
Lionel Messi vuelve a jugar por primera vez desde su despedida de la selección argentina. Inter Miami recibe a DC United por la MLS, desde las 20.30, en el Nu Stadium. Dirige Lukasz Szpala, transmite exclusivamente Apple TV+- El minuto a minuto se puede seguir en este liveblog de LA NACION.