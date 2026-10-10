Lionel Messi con Inter Miami vs. DC United, EN VIVO: el minuto a minuto por la MLS

El equipo de Kily González acumula cinco partidos consecutivos sin victorias en la MLS: cuatro empates y una derrota. Está tercero en la Conferencia Este, con 46 puntos, a 14 del líder Nashville. Su última alegría llegó en la Campeones Cup, que conquistó frente a Cruz Azul. DC United, por su parte, está necesitado de puntos. El conjunto de Washington ocupa el undécimo puesto de la Conferencia Este, con 30 unidades, a tres de la zona de clasificación a los playoffs. Apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y acumula cinco encuentros sin triunfos como visitante. En el último antecedente entre ambos, en marzo, Inter Miami se impuso por 2-1, con goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

Rodrigo De Paul junto con Lionel Messi en Miami RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA