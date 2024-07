Lionel Messi: el emotivo posteo antes de la final entre la Argentina y Colombia por la Copa América 2024

Escuchar

Lionel Messi sabe que puede estar ante su última final con la camiseta argentina. Si bien no tiene fecha de retiro en celeste y blanco, el mismo capitán reconoce que está dando sus últimos pasos en la selección. No le cierra la puerta al próximo Mundial de 2026, pero tampoco lo confirma y va paso a paso. Por lo pronto, mantuvo el fuego sagrado luego de dar la vuelta olímpica en Qatar 2022 porque se sentía pleno y, al mismo tiempo, veía al plantel con el mismo hambre de gloria.

Seguramente va a seguir estando en los partidos de las Eliminatorias para el Mundial, pero no se permite ir mucho más allá. Sus sensaciones, lo que suceda desde sus respuestas futbolísticas y las lesiones, serán las que acompañen este último tramo.

Por lo pronto, respondió con un mensaje emotivo en su red social Instagram, acompañada por una foto de todo el plantel argentino, imagen tomada tras el último entrenamiento en Miami antes de la gran final. “Último día de la Copa América. Una vez más llegamos hasta el final… Este increíble camino habría sido imposible sin el trabajo de todos, los que se ven más y los que siempre están detrás de cámara. Gracias a todos por el esfuerzo y la pasión, a todos los compañeros y al cuerpo técnico, a los trabajadores de la Selección y a todos los argentinos que nos vinieron a alentar a Estados Unidos y a los que no pudieron venir pero nos apoyan desde nuestro país y también desde otros lugares donde están viviendo. Un abrazo grande a todos, vamos Argentina”, escribió el 10.

La segunda imagen que aparece en la publicación es una suya en un alto del entrenamiento, serio, pensativo. Como concentrado antes de disputar el partido decisivo de un trofeo que le puede dar el cuarto título al ciclo de Lionel Scaloni, luego de obtener la Copa América 2021, la Finalíssima y el Mundial 2022.

Ángel Di María y Lionel Messi en el último entrenamiento a la final de la Copa América. Foto/Instagram: @angeldimariajm

Un día antes, Messi había transmitido otro mensaje optimista de acuerdo a sus sensaciones personales para el trascendental cotejo: “En la final me voy a encontrar mejor”, había dicho el 10 en diálogo con DSports. “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que en la final me voy a encontrar mejor”.

Y había elogiado el trabajo de todo el plantel en la Copa América: “Tenemos una competencia, una intensidad, unas ganas de dar al máximo en cada entrenamiento. A cualquiera que le toque jugar rinde de la misma manera. Nos destacamos por la competitividad que tenemos en cada partido. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera”.

Lionel Scaloni, en el entrenamiento de la Selección Argentina. 13-07-24 LA NACION/Anibal Greco

Ni Messi ni Scaloni hablan de tiempos, hoy sus mentes sólo están enfocadas en el partido clave ante Colombia, que le puede dar otro título a la Argentina. Pero cuando en el comienzo del certamen le preguntaron al entrenador sobre el futuro del 10, el DT había dicho: “Los argentinos somos medios melancólicos, ya estamos pensando en el día que no esté, cuando todavía está jugando. Entonces, disfrutémoslo y ya veremos el día de mañana. Es tan importante el presente que tiene, no sólo para Argentina sino que Leo juega para el que le gusta el fútbol... Pero algún día va a pasar”.

LA NACION