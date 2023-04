Lionel Messi en Niza - PSG, en vivo

escuchar

PT, 41′. Ráfagas de PSG y de Leo

El dominio y el balón son de Niza, que sin embargo le cuesta encontrar la mejor vía para lastimar en el área rival. Leo, lejos del arco, como una suerte de enganche o falso 9 (por momentos), exhibe con ráfagas sus mejores virtudes.

PT, 35′. Error de Ramos

Un cambio de frente de Sergio Ramos, a metros de su área, deriva en la recepción de Thuram. El francés, de 22 años, amaga y resuelve mal, de zurda, lo que podría haber sido el empate.

PT, 26′. Gol de PSG

Lionel Messi recibe en el área y define de primera, de zurda, lejos del arquero Schmeichel. PSG había hecho poco, pero el crack resuelve el misterio con una inspiración, luego de la explosión de Nuno Mendes desde el sector izquierdo.

PT, 25′. El local juega mejor

Un remate de Thuram, que vuela cerca del arco y un débil disparo de Igobor Moffi, que contiene Donnarumma, representan dos avisos de Niza frente a un PSG que arrancó con mayor énfasis, pero se fue quedando. Mbappé está bien marcado.

PT, 21′. Tensión y el palo

Mientras juega, sufre en otros órdenes. El presidente, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, asistió este viernes al entrenamiento para dialogar con el plantel después de la polémica con Kylian Mbappé y en medio de la crisis deportiva del equipo que tiene a Messi como principal apuntado por los hinchas. Un cabezazo de Danilo Pereira, en el palo, casi abre el juego.

PT, 11′. Lucha de opuestos

PSG salió con todo, Niza responde con ráfagas. Es un buen comienzo del espectáculo, con dos equipos que suelen ser protagonistas del certamen local. El elenco local se encuentra en la séptima posición. El equipo de Messi y Mbappé es el líder, más allá de los traspiés.

Empieza el partido

Niza recibe a PSG, en un partido de la 30° fecha de la liga de Francia. Leo Messi está activo: casi en el arranque mismo, lanza un zurdazo que pasa cerca. Hay promesa de buen fútbol.

La primera de peligro fue para Messi: el argentino probó como contra México en #Qatar2022, pero esta vez la pelota se fue cerca.



📺 #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/t35Qw5UapS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2023

15.55. Schwartzman, invitado de lujo

Lejos de su mejor versión, en una temporada errática, Diego Schwartzman publicó una imagen que grafica su emoción: ver a Leo Messi en vivo, en París. El tenista porteño es fanático del fútbol y mantiene una entrañable amistad con Paulo Dybala.

🇦🇷⚽ ¡CLARO, PEQUE! Diego Schwartzman fue a bancar a alentar a Lionel Messi en el duelo entre Niza y PSG por la #Ligue1xESPN.



📸 @dieschwartzman pic.twitter.com/ivPLpI1vrL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 8, 2023

15.49. Cvitanich, homenajeado

Darío Cvitanich tuvo un paso por Niza y estuvo en el césped, aplaudido por algunos hinchas. “Hay una idea de trabajar en el club, pero recién termino mi carrera. No sólo el club, la ciudad, la gente, todos me hicieron sentir como si estuviera en la Argentina. Me pone contento estar en un lugar en el que fui feliz. Me tocó hacer muchos goles con esta camiseta y la gente lo valora mucho”, expresó el delantero que pasó por Banfield, Racing y Boca, entre otros equipos. En 76 partidos convirtió 36 tantos.

15.30. Equipos confirmados

Christophe Galtier presenta un equipo bastante afectado por las recurrentes lesiones, en particular en el mediocampo, pero predomina el dibujo de 3-5-2 que acostumbró usar. Lo conforman Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Danilo Pereira y Marquinhos; Achraf Hakimi, Renato Sanches, Carlos Soler, Vitinha y Nuno Mendes; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Niza, por su parte, saldrá a la cancha con varios nombres propios, muchos de ellos con pasado reciente en la Premier League. El joven Didier Digard saldrá con Kasper Schmeichel; Youssouf Ndayishimiye, Jean-Clair Todibo y Dante; Antoine Mendy, Aaron Ramsey, Hichem Boudaoui y Melvin Bard; Nicolas Pépé, Terem Moffi y Khéphren Thuram.

15.15. La racha que quiere cortar Messi

La Pulga será titular en el equipo parisino, en su búsqueda por convertir con esta camiseta después de más de un mes sin conseguirlo; la última vez fue en la victoria por 4-2 sobre Nantes, el 4 de marzo pasado.

15.00. Frenar la sangría

Bienvenidos al Liveblog de Niza-PSG, un partido en el que el campeón francés necesita reencontrarse con la victoria después de dos caídas al hilo en la Ligue 1, para evitar el avance de su escolta Lens, que se encuentra apenas a 3 puntos.