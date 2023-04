Sergio Ramos sostiene su afecto por Boca y aseguró que todavía tiene pendiente jugar en La Bombonera

escuchar

Boca y La Bombonera parecen seguir siendo cuentas pendientes para el español Sergio Ramos, que juega en la Liga de Francia como compañero de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain y ha vivido intensamente -y ganado con sus equipos- la Liga de España, la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de fútbol. Sin embargo, un anhelo lo continúa persiguiendo.

El sevillano tuvo el privilegio de jugar en los mejores estadios del mundo con la camiseta de Sevilla, Real Madrid, PSG y el seleccionado de España. No obstante, en un ping-pong de preguntas y respuestas aseguró al medio Bolavip que La Bombonera es la cancha en la que tiene pendiente disputar un partido y, como sucedió en otras entrevistas de ese estilo en los últimos años, explicó por qué es la atracción.

Lionel Messi y Sergio Ramos, compañeros en el PSG, participaron de un juego de preguntas y respuestas. PSG

En el juego que le propusieron junto a Messi, Neymar, Marquinhos, Vitinha y Fabian Ruiz, a la consulta por “el estadio sudamericano en el que le gustaría jugar” Ramos ofreció una respuesta sin dudar: “La Bombonera. Me queda ahí pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”. Sus compañeros Vitinha y Ruiz también eligieron la cancha del xeneize.

En cambio, su socio en la zaga del PSG y capitán del conjunto parisino, Marquinhos, aseguró que cumplió el sueño de jugar en todos los estadios que siempre quiso jugar en Sudamérica, y mencionó el Maracaná, el Mineirao, el Pacaembú, el Morumbí y el Arena Corinthians... y, tras algunos segundos de analizar en silencio, eligió a La Bombonera como “la más difícil”.

Messi, por su parte, mencionó: “No conozco muchos estadios sudamericanos, simplemente los que fui a jugar por eliminatorias”. Y recordó: “No jugué profesionalmente en el Coloso (la cancha de Newell’s), pero sí en el de Central”. Para Leo, no hay ninguno “especial”. Incluso, sobre el final del ping-pong se prestaron algunos a revelar a qué otro futbolista se parecen físicamente. Allí hubo más risas que respuestas.

Un momento de distensión para Sergio Ramos, en la espera de un nuevo partido de la Ligue 1 de Francia con el PSG. twitter PSG

Ya hace algunos años, Ramos subrayó su cariño por Boca en varias entrevistas e incluso, en 2021, en una extensa transmisión de Twitch con el streamer Ibai Llanos se extendió un poco más sobre esa pasión (no tan) oculta. “A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. Y Boca Juniors siempre me ha simpatizado un poco más que River, aunque tuvo amigos como Pipa Higuaín o Saviola”, dijo por entonces.

Y aquella tarde, incluso, fue un poco más allá cuando el streamer le pidió un por qué. “Boca Juniors siempre me ha gustado un poquito más por Román Riquelme y La Bombonera”.

