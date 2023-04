Dibu Martínez y una nueva valla invicta en Aston Villa, que sueña con volver a la Europa League

escuchar

La selección argentina en general, y el título mundial en Qatar 2022 en particular, transformaron a Emiliano Martínez. Llegó a la Copa del Mundo mostrando un estado de forma algo errático en relación a lo que acostumbraba en la Premier League, aunque la defensa de Aston Villa pocas veces lo había ayudado en la primera parte de la temporada, cuando el equipo era comandado por Steven Gerrard. Pero a su regreso a Birmingham como campeón del mundo y galardonado con el Guante de Oro y el The Best, su confianza aumentó exponencialmente. Y con ella, sus rendimientos también crecieron a cada partido.

En una remontada notable que se originó con la llegada del español Unai Emery a la dirección técnica, hoy los Villanos pelean por volver a entrar en la Europa League, y las performances del “Dibu” está siendo una de las grandes razones que explican el cambio. Este sábado no fue la excepción: necesitado de un triunfo ante Nottingham Forest para continuar su asalto en los puestos europeos, consiguieron un sólido 2-0 como locales gracias a los goles de Bertrand Traoré y Ollie Watkins, que aseguró también una nueva valla invicta del arquero argentino, que acumula cifras asombrosas.

¡ATENTO DIBU! Emi Martínez reaccionó rápido y salió lejos para cortar el ataque y despejar la pelota peligrosa en la #PREMIERxESPN.



El registro de Martínez en sus últimos siete partidos en particular llama la atención. Recibió un total de 25 remates entre los tres palos, de los cuales logró contener 23, y le convirtieron apenas dos goles en dos partidos, un total de cinco arcos en cero en ese período. Además, con el triunfo por 1-0 sobre Chelsea el sábado pasado, se había convertido también en el arquero con mayor cantidad de vallas invictas (34) en sus primeros 100 encuentros en la historia de Aston Villa. Y el fruto de aquellas grandes presentaciones se observa en la tabla de posiciones: aprovechando las caídas de Brighton y Brentford, los Clarets marchan sextos, un lugar que les aseguraría fútbol continental la próxima temporada si lo mantienen.

Luego del partido, Emery se mostró conforme con el resultado que llevó a siete la racha invicta del equipo, pero fue muy autocrítico con el rendimiento general del equipo, considerando que debe subir el nivel si quiere jugar fútbol continental: “Soy muy exigente con nuestra idea, nuestro estilo y cómo podemos mejorar cada partido”, valoró el cuatro veces campeón de Europa League. “Hoy estoy muy, muy contento con el resultado, pero voy a analizar el partido porque creo que podemos hacerlo mejor”.

