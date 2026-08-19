Lionel Messi en Philadelphia vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS
Con el rosarino, las Garzas visitan Pensilvania en un juego por la fecha 21 de la Conferencia Este
Messi: un tiro libre sin suerte
Sufre una falta Messi en la puerta del área, cuando encaraba en velocidad por el centro, y el propio rosarino se hace cargo de la ejecución. Su remate pega en la barrera, la pelota queda dentro del área y sus compañeros que estaban por delante no pueden tomar el rebote. La defensa aleja el peligro.
Philadelphia estuvo cerca del empate
En el primer córner del partido, Westfield le ganó en el salto a Pinter y puso en aprietos a Inter Miami. St. Clair se queda con la pelota que azarosamente se amortiguó en las piernas de Reguilón.
¡Gol de Messi!
Messi recibió por derecha dentro del área, enganchó hacia adentro y definió sorpresivamente a colocar al segundo palo. Inter Miami da vuelta el partido en cinco minutos y está 2-1. Todos sus compañeros fueron a abrazarlo enseguida y el rosarino terminó dando indicaciones a algunos de ellos.
MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026
Gol de Inter Miami
Pinter define abajo el arco luego de una jugada en la que Messi tomó una pelota perdida en la puerta del área y conectó con Suárez, que envió el centro tras el cambio de frente del argentino.
Messi ➡️ Suárez ➡️ 19-year-old Dániel Pintér for his first @InterMiamiCF goal!— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026
Miami equalize against the Union. pic.twitter.com/ytcMCmFLpN
Se salvó inter Miami
Una doble respuesta del arquero St. Clair salva a Inter Miami. Primero le bloqueó el remate a Damiani, en una contra en la que quedó mano a mano el uruguayo, y enseguida se quedó con el envío cruzado de Westfield.
Gol de Philadelphia
Se pone en ventaja Philadelphia, con un gol de Indiana Vassilev, que apareció solo luego de desprenderse de la marca de Fray en un centro desde la derecha de Frankie Westfield y fusiló al arquero St. Clair. Inter Miami pierde por 1-0.
Frankie Westfield keeps it alive, and finds Indiana Vassilev for the first-time finish 🤩@PhilaUnion take the early lead over Miami at home! ⚡ pic.twitter.com/zws8dKmSS4— Major League Soccer (@MLS) August 19, 2026
Primera intervención de Messi
Messi hizo el primer contacto con la pelota y lideró un ataque por la derecha que se diluyó tras el centro de Reguilón y una falta sobre el arquero.
Un inicio lejos de los arcos
En el inicio hay avances de ambos equipos, pero sin profundidad y con imprecisiones. Se juega lejos de los arcos.
¡Se juega!
Rueda la pelota en Pensilvania. El local, Philadelphia, inició el partido ante Inter Miami.
Los equipos, a la cancha
De regreso al campo de juego en el que estuvieron haciendo los ejercicios precompetitivos, los titulares de Philadelphia e Inter Miami ya están listos para que la pelota comience a rodar. Es momento de la presentación, antes de dar la orden de inicio, siempre minutos después del horario de convocatoria.
Una fecha especial
Este 19 de agosto es una fecha especial para Messi e Inter Miami, ya que hace tres años el club logró su primer título al conquistar la Leagues Cup, a poco de la llegada del crack rosarino. En las Garzas, Leo acumula 92 goles oficiales en 106 partidos.
Los titulares de Philadelphia
Philadelphia ya tiene confirmado su equipo para esta noche: Blake; Wagner, Harriel, Pierre, Westfield; Vassilev, Bueno, Jacques, Sullivan; Damiani e Iloski.
Our Starting XI vs. Inter Miami#DOOP pic.twitter.com/oellMvl5pr— Philadelphia Union (@PhilaUnion) August 19, 2026
Los 11 de Inter Miami, con Messi
Inter Miami visita a Philadelphia con la presencia de Messi como titular y la ausencia de Rodrigo De Paul, por acumulación de tarjetas amarillas. Así, el conjunto de Florida saldrá con St. Clair; Reguilón, Falcón, Luján, Fray; Segovia, Casemiro, Bright; Pinter, Suárez y Messi.
Tonight’s XI 🫡 pic.twitter.com/YPsHI7QkJU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 19, 2026
Cómo llega Philadelphia
Philadelphia viene de quedar eliminado de la Leagues Cup, tras perder con Cruz Azul (1-0) y Santos (2-0) y ganarle por 3-1 al Necaxa, en la etapa de grupos en la que jugó ante los equipos mexicanos. En la MLS, en cambio, acumula tres triunfos en fila y su última derrota fue ante Inter Miami, como visitante, por 6-4, previo al Mundial 2026.
Cómo llega Inter Miami
Inter Miami llega precedido de tres derrotas consecutivas. En el reinicio de la MLS, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos viene de perder por 4-1 ante el líder Nashville, un resultado que lo dejó segundo a cinco puntos en la Conferencia Este. Fue un partido en el que Messi falló un penal y dio la asistencia para el descuento de Telasco Segovia. Antes, las Garzas habían quedado eliminadas de la Leagues Cup tras las caídas frente a Monterrey y León, ambos de México. Por la liga norteamericana, Inter Miami registra once triunfos, cinco empates y tres derrotas.
Bienvenidos a la cobertura de Philadelphia vs. Inter Miami
Esta noche, Inter Miami visitará a Philadelphia en un partido programado para las 20.30 por la fecha 21 de la Conferencia Este de la MLS, con Lionel Messi entre los convocados. El encuentro será arbitrado por el canadiense Filip Dujic, transmitido por Apple TV y desde este espacio, en LA NACION, haremos el seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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