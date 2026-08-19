Lionel Messi en Philadelphia vs. Inter Miami, en vivo: el minuto a minuto del partido por la MLS

Inter Miami llega precedido de tres derrotas consecutivas. En el reinicio de la MLS, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos viene de perder por 4-1 ante el líder Nashville, un resultado que lo dejó segundo a cinco puntos en la Conferencia Este. Fue un partido en el que Messi falló un penal y dio la asistencia para el descuento de Telasco Segovia. Antes, las Garzas habían quedado eliminadas de la Leagues Cup tras las caídas frente a Monterrey y León, ambos de México. Por la liga norteamericana, Inter Miami registra once triunfos, cinco empates y tres derrotas.