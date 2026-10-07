Lionel Messi dio un emotivo discurso en su partido despedida: “Jugar en la selección es lo más lindo que te puede pasar”

Tras su último partido con la camiseta de la selección argentina, Lionel Messi dio un emotivo discurso en el que agradeció a sus compañeros y a los hinchas por haberlo acompañado durante sus 21 años de trayectoria con la Albiceleste. El astro rosarino se refirió al Mundial 2026, recordó la muerte de su padre, Jorge Messi, y señaló: “Jugar acá es lo más lindo que te puede pasar”.

“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo”, comenzó su discurso Messi tras el partido contra Benín en el que convirtió un gol y dio dos asistencias. “No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta durante más de 20 años”, se sinceró.

“Hasta en los peores momentos, nunca dejé de luchar y dar el máximo. No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, explicó Messi.

Más adelante, el capitán reconoció que siente que es “el momento” de dar un paso al costado y declaró que el Mundial 2026 fue el motivo principal de la decisión. “Fue demasiado lo que me tocó vivir. Estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice [en la final con España]. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. La peleamos, como hicimos siempre, pero llegamos con lo justo”, contó.

Lionel Messi: "Desde ya les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos" Manuel Cortina

En otro tramo del discurso, Messi agradeció el apoyo de sus compañeros de plantel y los definió como guerreros: “Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito: salir campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima. Fue un orgullo enorme compartir la cancha. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que al lado tenía guerreros al lado que se dejaban la vida”.

También le dedicó unas palabras a los jugadores de camadas anteriores: “Siempre la peleamos, con todos. No solo con los que me tocó ganar, sino también con los de antes. Lamentablemente no pudimos salir campeones y estuvimos cerca, pero no tengo dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Lionel Messi: “Quedó demostrado que cuando estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa" Manuel Cortina - LA NACION

“Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de viajar por todo el país y siempre recibí un cariño enorme, desde mi inicio hasta el final. Soy un agradecido. Agradezco todo este tiempo en el que siempre estuvo la cancha llena, sea el partido que sea. Estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme. Sabemos lo difícil que es. Siempre somos locales en todos lados”, continuó.

En línea con los agradecimientos, el capitán reveló cuál fue uno de los mejores días de su carrera: cuando la selección volvió a jugar en el Monumental después de haber ganado el Mundial 2022. “Lo que viví ese día no lo voy a olvidar jamás, fue lo mejor que me pasó. Fue hermoso. Al día de hoy veo esos videos y me emociono”, manifestó.

En cambio, sostuvo que el de este martes es uno de los “peores” días de su vida porque le puso punto final a su carrera con la selección. “Hoy les digo adiós a toda la selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar a ustedes y a defender los colores. Pero voy a estar del otro lado, con ustedes, bancando a todos estos chicos y los que vengan. Siempre unidos”, siguió.

Lionel Messi: "Estoy orgulloso de ser argentino y de cumplir mi sueño con todos ustedes" Aníbal Greco - LA NACION

“Quedó demostrado que cuando estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Seguramente vengan momentos duros, porque no es normal todo lo que se hizo en este tiempo, y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes. Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto”, agregó.

Asimismo, planteó que la única forma de salir de los momentos malos es formando planteles fuertes y remarcó: “Desde ya les digo que nosotros éramos un grupo extraordinario, por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

Por último, Messi se sinceró a modo de broma y destacó que estaba hablando “más que nunca” porque no quería abandonar la cancha. Luego, en tanto, le dio un emotivo cierre a su discurso: “Solo quiero decir que los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino y de cumplir mi sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”.