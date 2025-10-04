Lionel Messi es titular en Inter Miami contra New England Revolution, por la MLS

Con el foco puesto en volver al triunfo y recuperar terreno en la recta final de la etapa regular de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami, con Lionel Messi como titular y capitán, se enfrenta esta noche como local con New England Revolution, en un encuentro en el que puede escalar posiciones con miras a los playoffs. Es, además, el último partido que el rosarino, y Rodrigo De Paul, juegan antes de incorporarse a la selección argentina para los amistosos de la ventana FIFA de octubre.

Inter Miami, que ya aseguró su lugar en los playoffs, sale esta noche con varios de sus nombres más reconocidos. Además de Messi, se destacan los argentinos Rocco Ríos Novo en el arco, De Paul, Baltasar Rodríguez y, arriba, Tadeo Allende, junto a Luis Suárez. En el palco, otro argentino, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

El equipo dirigido por Javier Mascherano intentará cortar una serie de dos fechas sin victorias para acercarse al segundo puesto de la Conferencia Este. Las Garzas tienen dos compromisos pendientes en el certamen, incluido el de este sábado.

La llegada de Rodrigo De Paul, Luis Suarez y Lionel Messi al estadio de Inter Miami. RICH STORRY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La formación titular de Inter Miami es la siguiente: Ríos Novo; Fray, Falcón, Allen y Jordi Alba; Rodríguez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Luis Suárez, Lionel Messi (capitán) y Tadeo Allende.

Del otro lado, New England Revolution afronta el encuentro ya sin chances de clasificarse. La alineación inicial se compone con Matt Turner; Tanner Beason, Mamadou Fofana, Brayan Ceballos; Brandon Bye, Matt Polster, Carles Gil (capitán), Allan Oyirwoth y Will Sands; Leonardo Campana y Dor Turgeman. En el banco de suplentes están los argentinos Tomás Chancalay y Luca Langoni.

Con el impulso del inicio, New England tomó la iniciativa en los primeros minutos en Fort Lauderdale. Alineado con un esquema 3-4-3, presiona alto y complica la salida limpia del equipo de Javier Mascherano, que se paró con un 4-4-2 y viste su camiseta alternativa celeste.

A los 8 minutos, el conjunto visitante tuvo la primera ocasión clara: tras un centro preciso del capitán Carles Gil, Brandon Bye ganó de cabeza en el segundo palo y estrelló el remate contra el travesaño. Fue un llamado de atención para Las Garzas.

Recién a los 13 llegó la respuesta de Inter, y también fue el primer intento de Messi. El rosarino, que comenzó el partido tirándose unos metros más atrás de lo habitual, probó con un remate de media distancia que el arquero Matt Turner contuvo sin inconvenientes. Fue también la primera aproximación seria del equipo local.

Tres minutos más tarde, Inter Miami parecía romper el cero con un gol de Rodrigo De Paul. La jugada se inició con un pase de Messi a su compañero Luis Suárez, pero en el control, la pelota derivó en De Paul, que definió de primera y marcó. Sin embargo, el mediocampista argentino estaba en posición adelantada y el tanto fue correctamente anulado por el asistente, decisión que luego fue ratificada por el VAR.

El goleador uruguayo Luis Suárez, junto a Lionel Messi MEGAN BRIGGS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En la mitad del primer tiempo, una fuerte lluvia comenzó a caer sobre el estadio y obligó a varios hinchas a buscar refugio en las gradas cubiertas o dentro, en los patios de comida. El partido, que había comenzado con buen ritmo, se volvió más pesado por el estado del campo.

Sin embargo, a los 32 minutos, Inter Miami encontró claridad en una jugada de sello argentino. Messi controló de espaldas y, sin mirar, giró para habilitar a Allende, que picó solo por derecha, controló con precisión y definió cruzado ante Turner para el 1-0.

Tras el gol, la lluvia se detuvo y el ritmo del partido cambió por completo. Inter Miami comenzó a adueñarse de la pelota, moviéndola con mayor paciencia en busca de los espacios, mientras New England se replegó unos metros. Sobre el cierre de la primera mitad, Lionel Messi volvía a aparecer con una definición exquisita: recibió dentro del área y la picó ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego en la jugada previa.

La revancha, sin embargo, llegaría poco después. Ya en tiempo agregado, a los 48 minutos, el arquero visitante falló en la salida y dejó la pelota servida para el rosarino, que encaró por la derecha, eludió a un rival y asistió, con su pierna menos hábil, a Jordi Alba. El lateral español, con algo de dificultad, empujó la pelota al gol y selló el 2-0 antes del descanso.

Con algunas aproximaciones más, aunque sin demasiada profundidad, Inter Miami se fue al entretiempo en ventaja y mostrando una versión más sólida que en el arranque.