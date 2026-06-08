Mundial 2026, en vivo: la selección se prepara para enfrentar a Islandia antes del comienzo del torneo

Emiliano Buendía, a días del Mundial: entre partidos de golf y recitales de Bad Bunny.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, todo el mundo del fútbol no puede pensar en otra cosa que no sea en el inicio de la competición. Sin embargo, para los jugadores que no entraron en la nómina para el torneo, la cuestión es distinta. Emiliano Buendía quedó fuera de los elegidos por Lionel Scaloni para la selección argentina; por eso, el volante del Aston Villa se tomó las vacaciones bien en serio: se fue a jugar al golf y a ver a Bad Bunny a Madrid.

Buendía compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias para mostrar a sus fans cómo disfruta de su tiempo libre, luego de la desilusión que le produjo no estar convocado para el Mundial. Primero, subió una foto jugando al golf con un amigo, donde se lo ve muy relajado en el verde césped. Es muy común que los jugadores de fútbol se entusiasmen con este deporte, por lo que no extraña que el marplatense se acoplara a un partido.