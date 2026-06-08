Mundial 2026, en vivo: la selección se prepara para enfrentar a Islandia antes del comienzo del torneo
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Colombia le ganó 2-0 a Jordania en lo que fue su último partido previo al Mundial 2026
La selección de Colombia, dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, superó este domigno a Jordania, otro equipo que asistirá a la cita mundialista, por dos tantos contra cero. El seleccionado colombiano hará su debut en la Copa del Mundo el miércoles 17 de junio.
"Vamos por uno más": el nuevo posteo de la selección argentina
La cuenta oficial de la selección argentina de fútbol subió una nueva publicación en la que una imagen muestra camisetas de la Argentina utilizadas por Lionel Messi en diferentes épocas. “Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera. ¡Vamos por uno más, LEYENDA!”, dice el texto que acompaña el posteo.
#SelecciónMayor Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 7, 2026
¡Vamos por uno más, LEYENDA! 🇦🇷🩵🤍 pic.twitter.com/RZSV1J5Qph
Colombia y Jordania, dos selecciones que van al Mundial 2026, se miden en un partido amistoso
Colombia y Jordania, dos seleccionados que formarán parte de la cita mundialista, se enfrentan este domingo por la noche en un partido amistoso. Hasta los 15 minutos del primer tiempo, ninguno de los equipos logró marcar ventaja en el marcador.
Emiliano Buendía, a días del Mundial: entre partidos de golf y recitales de Bad Bunny
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, todo el mundo del fútbol no puede pensar en otra cosa que no sea en el inicio de la competición. Sin embargo, para los jugadores que no entraron en la nómina para el torneo, la cuestión es distinta. Emiliano Buendía quedó fuera de los elegidos por Lionel Scaloni para la selección argentina; por eso, el volante del Aston Villa se tomó las vacaciones bien en serio: se fue a jugar al golf y a ver a Bad Bunny a Madrid.
Buendía compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias para mostrar a sus fans cómo disfruta de su tiempo libre, luego de la desilusión que le produjo no estar convocado para el Mundial. Primero, subió una foto jugando al golf con un amigo, donde se lo ve muy relajado en el verde césped. Es muy común que los jugadores de fútbol se entusiasmen con este deporte, por lo que no extraña que el marplatense se acoplara a un partido.
Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en su último amistoso previo al Mundial
Ecuador goleó 3 a 0 a Guatemala este domingo en Columbus, donde disputó su último partido amistoso previo al Mundial. Para la Tricolor convirtieron Jordy Caicedo (19 minutos, de penal), Nilson Angulo (73′) y Pervis Estupiñán (78′).
La selección ecuatoriana integra el Grupo E del torneo y lo comparte con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Guatemala, en tanto, no se clasificó al máximo evento del fútbol mundial.
Victoria y puesta a punto de Croacia en su último amistoso
El suplente croata Mario Pašalić anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento para vencer a su vecina Eslovenia por 2 a 1 en su partido amistoso internacional de este domingo y llegar al Mundial con una nota victoriosa.
Fue el último partido de preparación para los croatas, que llegaron al menos a semifinales en los dos últimos Mundiales, antes de partir hacia el torneo en Canadá, México y Estados Unidos. Debutarán contra Inglaterra en Dallas el 17 de junio. El capitán Luka Modrić, que posiblemente disputaba su último partido internacional de manera local, marcó un gol que dio a Croacia una ventaja temprana en la segunda parte.
Marruecos y Noruega empataron en 1 en un nuevo amistoso previo al Mundial
Antes del inicio del Mundial, y en un partido de ida y vuelta, Marruecos y Noruega empataron en 1. Brahim Díaz marcó la apertura del marcador, mientras que Martin Odegaard igualó las acciones. Hubo poca presencia de Erling Haaland.
Dónde ver en vivo todos los partidos del Mundial 2026: plataformas, precios y canales
El Mundial más grande de la historia, el de Estados Unidos-México-Canadá 2026, tendrá la oferta de pantallas más amplia desde que se realiza el torneo en 1930 y los 104 partidos que se disputarán desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se podrán ver en vivo en nuestro país por TV y en plataformas digitales.
En la Argentina, hay varios canales que emiten encuentros y, de acuerdo a la importancia de cada uno, es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los cotejos de la selección nacional se podrán ver en cuatro canales y en seis streamings.
¿Dónde se transmiten los partidos de la selección argentina?
TV
- DSports.
- TyC Sports.
- TV Pública.
- Telefé.
Plataformas digitales
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
- Flow.
- Mi Telefé.
- DGO.
- Telecentro Play.
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