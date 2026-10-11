Lionel Messi hizo un doblete para Inter Miami contra DC United, en su primer partido post selección

Lionel Messi sigue brillando. Acá, allá, en todas partes. Aunque disfrutarlo a distancia, ahora sí definitivamente alejado de la camiseta celeste y blanca, se parece a un anticipo de la maldita nostalgia. Luego de despedirse de la selección argentina en una de las semanas más emotivas de su carrera, Leo volvió a vestirse de rosa, con la de Inter Miami, con la que el 10 afronta la recta final de la Major League Soccer. El triunfo por 4 a 0 sobre DC United, con dos goles de su sello, confirma la teoría: el retiro definitivo todavía puede esperar.

Leo suma 23 tantos y es el máximo artillero del certamen, que lleva 28 fechas. También lidera la tabla de asistencias, con 11. Inter Miami está en el segundo lugar de la Conferencia Este, con 49 unidades, detrás de Nashville. Un mar de datos que no tapa la realidad: el seleccionado ya empieza a extrañarlo.

Messi, en un abrazo colectivo CHANDAN KHANNA - AFP

Luis Suárez abrió el marcador con una sutil definición de zurda directa a un ángulo. Leo jugó libre, desde la derecha hacia el centro del área. En parte del desarrollo fue superado por su limitado adversario, pero en cada esporádico avance con cierto peligro Inter Miami mostró su mayor jerarquía, con pinceladas de Messi y el olfato de Suárez. De hecho, el Pistolero consiguió el segundo, luego de un derechazo de Messi, que tapó el arquero Sean Johnson.

Una jugada genial de Suárez (una más, en una noche magnífica del uruguayo) derivó en el primer tanto de Messi, que llegó con una definición de zurda y en el aire. De menor a mayor, con poca participación en una actuación que tuvo destellos de su magia inoxidable, el rosarino creó una acción como la de toda su vida, pero se interpuso un palo.

Dos enganches y pase a la red: el cuarto fue una obra de arte, propia de su historial. Leo mantiene su vigencia y el deseo irrefrenable de seguir anotando goles, ganando títulos.

Con la estampa de siempre, Messi va CHANDAN KHANNA - AFP

El rosarino, de 39 años, tiene contrato hasta 2028 con las Garzas. Aunque dejó abierta la posibilidad de retirarse antes, su futuro inmediato pasa por Miami, su única vitrina profesional y el equipo en el que todavía tiene objetivos por cumplir. El primer capítulo de esta nueva era para el argentino lejos de la selección se escribió este sábado en el Nu Stadium, en ese desigual choque con DC United, un equipo de mitad de tabla en el Este.

Messi se reencontró con Inter Miami después de despedirse el martes pasado en un extraño espectáculo contra Benín: gol, dos asistencias y una noche en la que sobraron lágrimas ante más de 85.000 personas en el Monumental. “No llores porque se terminó, sonríe porque pasó”, escribió la MLS en uno de varios mensajes con los que acompañó la noche de despedida del astro de su selección.

En Florida, al zurdo inmortal lo espera el objetivo de remontar una temporada irregular para un club moderno, al que llegó en 2023 y con el que ya celebró cuatro conquistas, incluida la del campeonato del año pasado. Hasta este sábado las Garzas acumulaban cinco partidos consecutivos de MLS sin ganar, con cuatro empates y una derrota. A seis fechas del final de la temporada regular, prácticamente están fuera de la pelea por el Supporters Shield, el título otorgado al equipo que más unidades consigue en esta etapa.

Leo y Lucho, una sociedad perfecta Rebecca Blackwell - AP

El anterior partido en Miami había sido una derrota por 2-1 frente a Columbus Crew, en la que de todas formas Messi dejó su sello con un golazo de tiro libre. MVP de la liga en 2024 y Botín de Oro en 2025, el rosarino reasumió nuevamente el liderazgo de un conjuno acostumbrado a ganar al menos una copa por año desde que el 10 llegó a Florida.

Su salida de la selección también pinta un nuevo escenario para el astro, que por primera vez en mucho tiempo tiene a Inter Miami como prioridad. “Ahora lo tengo yo, lo amo yo”, bromeó Cristian ‘Kily’ González, el entrenador que asumió hace un mes. Mientras encara el epílogo de su carrera, Leo vive un octubre especial al dar un nuevo paso como inversionista en el fútbol español. Tras tomar el control del club Cornellà de Cataluña en abril, a comienzos de este mes adquirió CD Eldense, que está en la segunda categoría. Además, junto a su amigo Lucho Suárez es dueño de Deportivo LSM, de la tercera categoría uruguaya.

Y en la cancha, el 10 y el 9 siguen llevándose de maravillas.