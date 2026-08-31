Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Lionel Messi se retiró de la selección argentina, EN VIVO: reacciones y mensajes de despedida al capitán

Lo anunció a través de una publicación en su cuenta de Instagram; el astro ya había dado indicios de la decisión en la carta de despedida que le dedicó a su padre

El astro anunció su retiro del plantel
El astro anunció su retiro del plantelPATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El video que publicó Messi tras el anuncio

Las palabras de De Paul

Las palabras de Rodrigo De Paul
Las palabras de Rodrigo De Paul

El texto de la carta

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

La carta completa que escribió Messi

La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentina
La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentinaInstagram Messi

Messi anunció que se retira de la selección argentina

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Fiorentina, mientras busca salir a flote con Mastantuono, celebró los 100 años con Batistuta
    1

    Fiorentina, mientras busca salir a flote con Mastantuono, celebró los 100 años con Batistuta

  2. El River de Ponzio jugó un buen primer tiempo, sufrió en el final, pero le ganó a Banfield y respira
    2

    En el debut de Ponzio como DT, River sufrió al final pero derrotó 3 a 2 a Banfield

  3. Así está la Tabla Anual del fútbol argentino, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana
    3

    Así está la Tabla Anual del fútbol argentino, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

  4. Se perdió el último Mundial por lesión, pero ahora encontró un nuevo desafío: es jugador de Roma
    4

    Roma presentó a Leonardo Balerdi, que busca aire nuevo tras perderse el Mundial: ya fue incluido para el partido del lunes