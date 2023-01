Lionel Messi: su frase antes del penal de Gonzalo Montiel y “el llamado” de la copa para ir a besarla

escuchar

Se dijeron muchas cosas sobre lo que Lionel Messi pudo decir en ese instante, el previo del último penal del seleccionado argentino en la final del Mundial de Qatar 2022, frente a Francia, a cargo de Gonzalo Montiel. Que le pidió a Maradona. Que lo rogó a Dios. Que le imploró a su abuela. Finalmente, el capitán argentino despejó las dudas sobre su frase: “Le dije a Montiel hacelo, terminemos acá”.

En una entrevista que brindó a la radio Urbana Play, el futbolista argentino fue consultado sobre ese momento trascendental en la final del mundo. Una cámara toma de frente a Lionel Messi, que abrazado a Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi mira un instante al cielo y dijo algo que invió a dudar. La lectura de labios de ese video no despeja la incógnita, pero de todos modos le da un punto más de épica a un momento increíble.

La plegaria de Messi a Diego antes del penal de Montiel

“No me acuerdo bien lo que dije, creo que le hablaba a Cachete (Montiel) que iba a patear. Que no lo estire, que se termine ahí. Creo que iba por acá o pedirle a Dios, creo que iba por ahí. No le hablé a Diego ni a mi abuela como se dijo”. Luego de tantas interpretaciones, el rosarino aclaró lo que le salió desde lo más profundo de su corazón en ese momento tan especial.

Messi también se refirió al momento que hizo emocionar a todos, cuando recibió el premio al mejor jugador del Mundial y se acercó a tocar y besar el trofeo: “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba, me decía ‘vení y agarrame que ahora sí me podés tocar’. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”, expresó el 10 argentino.

