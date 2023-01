Gonzalo Montiel reveló un desconocido detalle de su penal en la final del mundo: “Cambié de palo”

escuchar

Gonzalo Montiel, defensor de la selección argentina, reveló este miércoles un desconocido detalle sobre la ejecución del penal en la final del mundo contra Francia. Cachete fue el encargado de patear el balón que le dio al conjunto albiceleste el título en Qatar 2022.

Según reveló en una entrevista con AFA Estudio, Montiel, uno de los designados para patear penales en el River de Gallardo, cambió de opinión sobre la dirección de su tiro segundos antes de efectuar el mítico disparo. El futbolista oriundo de González Catán dijo: “Tenía decidido patear fuerte al medio, pero después vi al arquero (NdeR: Hugo Lloris) que se tiró antes, y le cambié de palo”.

A instancias de Marcos Huevo Acuña, quien también participó de la entrevista, en ocasión del primer mesiversario de la gesta de Medio Oriente, el jugador de 26 años contó que lloró antes de la definición. ¿La causa? Se sentía culpable por haber sido quien cometió el penal para Francia, y que Kylian Mbappé convirtió en gol para empatar una vez más el partido.

Montiel explicó que tuvo un diálogo con el entrenador Lionel Scaloni antes de la definición. Alertado por el estado de ánimo de Montiel, el DT le preguntó si estaba en condiciones de hacerse cargo de semejante responsabilidad. Así lo contó el futbolista del Sevilla.

“Primero, (Scaloni) me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando con bronca. Yo le dije que sí. Después, me pregunto otra vez y le dije que sí, seguro. Ahí dio la lista de los ejecutantes”, detalló, cabizbajo y con timidez, el jugador que entró en la historia grande de la albiceleste.

Respecto del penal cometido, el marcador de punta confesó: “Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo tremendo para estar arriba en el marcador, y faltando cinco minutos hice el penal con el que nos empataron”.

Por otra parte, detalló qué sintió antes de llegar al punto del penal del estadio Lusail. “Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia también... pero estaba tranquilo porque tenía el respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico. También tuve un poco una revancha porque yo había hecho el penal del 3 a 3. Estaba con mucha bronca, pero tranquilo cuando estaba yendo a caminar”, añadió.

En cuanto a sus sensaciones por ser la imagen de la victoria, Montiel dijo, con humildad, que se trata de “algo único, especial, una felicidad enorme porque llevamos la Copa a la Argentina”. Gonzalo indicó, también, que estaba “emocionado, porque patear ese penal es algo soñado por cualquier chico”, y “feliz por meter el gol con el que pudimos salir campeones”.

LA NACION