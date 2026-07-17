Lionel Messi y Dibu Martínez con una misma idea antes de la final: “Jugar como cuando eran chicos”

La Copa del Mundo ocupó el centro del escenario, pero el mensaje tuvo un único hilo conductor. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez afrontaron las preguntas del evento organizado por la FIFA antes de la final frente a España y, aunque cada uno respondió sobre temas diferentes, coincidieron en una idea: disfrutar el juego, dejar la presión en un segundo plano y recordar el origen de todo, cuando el fútbol era apenas una pelota y una cancha improvisada.

Fue la antesala de una definición del domingo, que tuvo como conductores a estrellas del deporte como Tom Brady (NFL), Novak Djokovic (tenis), Kevin Durant (NBA), Rio Ferdinand (fútbol) y hasta el actor Kevin Hart, antes de un cierre con una selfie colectiva ante el público.

Así era el escenario donde estaban los protagonistas, separados por la Copa del Mundo Aníbal Greco

La puesta en escena buscó darle dimensión global a la final del Mundial. Los argentinos llegaron al Javits Center en helicóptero, después de que Luis de la Fuente y Rodri, los representantes del lado español, hubieran participado de la conferencia de prensa oficial del rival. Luego apareció la delegación argentina para un espectáculo pensado para el público, con la Copa del Mundo como protagonista y figuras de distintos deportes que oficiaron de entrevistadores.

El primero en sintetizar esa idea fue Scaloni. Ante una pregunta de la leyenda Djokovic sobre cómo convive con la presión de dirigir una nueva final, el entrenador respondió con una receta que remite a los comienzos de cualquier futbolista. “Nos hemos criado jugando a la pelota en sitios y en lugares muy difíciles. La presión está en segundo plano, solo debemos pensar en jugar al fútbol. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Hay que hacer lo que hacíamos de chiquito: jugar a la pelota sin pensar en el mañana”.

El momento tuvo un condimento particular. Mientras el seleccionador elaboraba la respuesta, una ovación interrumpió el diálogo con el clásico “Messi, Messi”. Scaloni sonrió, esperó unos segundos y bromeó: “¿Quieren que hable yo o que hable él? Mejor que hable él”, antes de completar su reflexión.

Lionel Scaloni y Lionel Messi hablan durante el evento de la FIFA ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Minutos después, el capitán argentino retomó esa misma línea. Messi habló sobre cómo aprendió a convivir con las finales y explicó que nunca sintió la presión como un condicionante. “Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y siempre con muchas ganas de disfrutar. Nunca pensamos en la presión, siempre lo consideramos como algo natural: jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival siempre juega y no siempre se puede ganar. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y jugador”.

También hubo espacio para una de las imágenes más repetidas de los últimos años: la fotografía que compartió con Lamine Yamal cuando el futbolista español era un bebé. Messi calificó aquella coincidencia como “una locura” y elogió al joven delantero. “Es un grandísimo jugador. Es uno de los referentes mundiales. Tiene una carrera por delante y una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos que no sea esta vez”. Luego agregó: “Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final”.

Lionel Messi saluda en el evento de la FIFA previo a la final del mundo el domingo Aníbal Greco

El cierre de las preguntas quedó para Emiliano Martínez, que fue consultado sobre el significado que tendría conquistar un segundo Mundial consecutivo para la Argentina. El arquero respondió desde un lugar más emocional y trasladó el foco hacia los hinchas. “Me sentí orgulloso de estar en la final de la Copa del Mundo 2022. Sé lo que significa para mi país llegar hasta ahí. Cuando la ganamos vimos una Argentina como nunca antes había visto. Los hinchas son absolutamente apasionados. Ver a la gente a las dos de la mañana celebrando significa mucho orgullo para mi familia y para mi país. Vamos a dar absolutamente lo mejor de nosotros para traer de vuelta la Copa del Mundo y celebrar con nuestra gente”.

Del otro lado también hubo un momento llamativo. Luis de la Fuente recibió silbidos de parte de un auditorio mayoritariamente identificado con Messi cuando Djokovic le dio paso a una pregunta. El entrenador español evitó la confrontación y respondió con una sonrisa: “Me enseñaron desde pequeñito a ser respetuoso con todo el mundo, deberíamos aprender esa lección también”, antes de continuar con su exposición. Rodri, capitán español, también formó parte de la presentación como uno de los representantes del seleccionado europeo.

La ceremonia terminó con una imagen diseñada para recorrer el mundo. Messi, Scaloni, Martínez, Rodri y De la Fuente posaron junto a la Copa del Mundo, acompañados por Brady, Djokovic, Durant, Ferdinand y Hart. Después de las entrevistas llegó una selfie grupal que puso punto final al espectáculo. A menos de 48 horas de la final, el trofeo quedó bajo los reflectores. Los protagonistas, en cambio, insistieron con una idea mucho más sencilla: volver a jugar como cuando todo empezaba en un potrero.