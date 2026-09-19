Lionel Scaloni dio la primera entrevista luego del Mundial y dejó un mensaje... ¿esperanzador?

Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina, llegará este sábado a la mañana a Buenos Aires, un día después de lo estipulado, ya que el vuelo original sufrió un imprevisto y se canceló.

El entrenador del conjunto nacional, que presentó una lista con Lionel Messi y la mayoría del plantel subcampeón en el Mundial 2026, aterrizará en Ezeiza a primera hora y luego comenzará a preparar los tres amistosos de esta fecha FIFA.

Distendido, Lionel Scaloni habló con un medio chino y dio pistas del futuro Captura de Video

Para el conductor serán días complejos: aún no definió su futuro, mientras se acerca el final de su contrato, que acaba en diciembre de este año. El DT duda en continuar en el cargo tras su participación en la última Copa del Mundo, confirmada la despedida de Messi y algunas figuras que seguramente no estarán más.

Claudio Tapia, el presidente de la AFA, manifestó su deseo de que permanezca en el cargo hasta el próximo ciclo mundialista. Seguramente, habrá renuniones de todo tipo. Mientras, se conoció en las últimas horas una entrevista que ofreció en un medio chino, el canal asiático “MiGu”. Toda una curiosidad. La primera que ofrece el DT luego de poner en duda su continuidad.

“Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darles la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, sosuvo en un tramo de la charla.

El conductor de la selección, en otro fragmento de la charla Captura de Video

En ese sentido, se puede interpretar que va a seguir en el cargo. Al menos, el sentido de sus palabras. Y fue más allá: “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltaban dos años para el Mundial, generaba una cierta duda lo que se venía. Y volver a aquello... sentir que se podía serguir compitiendo y la verdad, se podía...

“Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

Y dejó otras frases con su sello.

SE QUEDA ? 💣

El canal chino "Migu" entrevistó a Lionel Scaloni unos dias después de la final de la Copa del Mundo. El entrenador hablo del futuro de la @Argentina y se incluyó cuando hablo del futuro de los jóvenes en las nuevas citaciones!(Gracias @sergiole por el material) 👇 pic.twitter.com/kaYE7u9bOj — Luis Fregossi (@LuisFregossi) September 19, 2026

De un Mundial a otro. “En el anterior Mundial llegamos mucho mejor, con el 95 por ciento de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior”.

Los lesionados. “Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad... tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”.

El estilo. “Nosotros tenemos nuestra idea, más allá de lo que hagan los demás. Hay épocas que el fútbol es más vertical, a veces es más de posesión. Nosotros siempre le damos prioridad al estilo del jugador argentino”.

Lionel Messi, contra Cabo Verde George Walker IV - AP

El caso Cabo Verde. “No hay más rivales fáciles. Y más con la Argentina. Todo el mundo quiere ganarle, porque éramos los campeones del mundo, porque anima en donde juegue. Lo sabíamos, no fue una sorpresa. Lógicamente, hubiésemos querido terminarlo antes”

Dos batallas. “El de Egipto y el de Inglaterra, para la mayoría, fueron partidos bárbaros, disfrutaron todos. Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar”.

En modo zen. “Mi postura siempre es parecida. No tengo una alegría desmesurada, soy precavido, voy disfrutando por dentro de los partidos. Mismo contra España, demostramos que no queríamos perder. Lo intentamos hasta el final”.

La grandeza. “Esta camiseta no es para cualquiera. Todos son grandes jugadores, se potencian. Si no hicieron un gran año, después hicieron un gran Mundial. Se sienten cómodos, es un plus, hay una energía positiva”.

Scaloni y Messi, una sociedad a punto de terminar PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El genio. “El Messi con 22, 23 años, fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me hubiera gustado tenerlo cuando era joven. Era único... es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”.

Los caudillos. “Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. Y de cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente se lo merecen”.

La final. “Somos pueblos hermanos con los españoles. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas, se deba empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros”.

El mensaje. “La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá que las próximas generaciones sigan así”.