escuchar

“ Todos estamos marcados los que pasamos por sus manos ”. La frase de Lionel Scaloni permite comprender qué implica para él y todo su cuerpo técnico tener enfrente a Marcelo Bielsa, como entrenador de Uruguay, en la primera gran prueba de 2023 de los campeones del mundo de Qatar 2022. Entienden que el aura de Loco, la cabeza que tiene como conductor y el compromiso que logra con sus jugadores son un peligro en cualquier enfrentamiento. Que este jueves, desde las 21, en la Bombonera, deberán están más lúcidos y concentrados, como en cualquiera de las jornadas en Lusail. Porque el respeto que tienen todos por Bielsa, por las enseñanzas que les dejó, también juegan un papel vital en esta historia. Pero Scaloni, Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, buscarán bajar, tan sólo por un rato, el cuadro del maestro.

“No creo que nos sirva conocerlo por haberlo tenido como entrenador, porque la manera de entrenar y de jugar de él es bastante conocida por todo el mundo del fútbol, no hay mucho misterios en ese sentido. Siempre dice que no modifica su estilo por el rival de turno. Lo que entiendo que debemos hacer, es intentar salir de todo lo que él propone y eso es lo difícil. Iremos por esa búsqueda”. La cara de Scaloni cuando habla acerca de lo que puede representar enfrentarse a Uruguay con Bielsa al mando, permite comprender que no es es un choque más. Que en el tablero de ajedrez que suelen desplegar los técnicos en la previa a un partido de esta magnitud, sus galardones como seleccionador del mundo poco pueden servirle cuando enfrente está el hombre que le grabó a fuego qué actitud debe tener un futbolista si pretende ser parte de una selección.

Lionel Scaloni conversa con los asistentes Pablo Aimar y Walter Samuel durante un ensayo en Ezeiza; los tres saben lo que significa trabajar con Marcelo Bielsa como DT JUAN MABROMATA - AFP

“No creo que él se acuerde de esa charla que tuvimos en Japón. Fue hace mucho tiempo, pero él me dijo algo que era correcto. Yo estaba jugando un partido con mi club de una forma que no era la ideal ”. Y si bien para Bielsa pudo no haber representado demasiado, para Scaloni significó mucho y lo traslado a su selección, a la que se coronó en Qatar. Cuenta la historia que la primera charla que tuvieron como entrenador y jugador, fue en una habitación en Tokio, el Loco lo esperó con un compacto del partido entre La Coruña y Racing de Ferrol por la Copa del Rey. En ese cruce el DT le dijo que advirtió que todo el grupo había jugado un partido con cierto desgano y Bielsa le dijo a Scaloni: “ Esta no es la actitud de selección, esto no es de un jugador de selección. Y tenía razón, son cosas que me quedaron grabadas... ”, reveló el DT campeón del mundo.

Scaloni y lo que significa enfrentar a Bielsa

Y aunque pueda resultar una anécdota más dentro de las miles que se cuentan acerca de Bielsa, esta en especial para Scaloni implicó poder inocular en sus futbolistas esta idea de lo que implica ser un jugador de selección. Por eso en varias oportunidades, después de ser campeón del mundo, el DT les explicó a sus futbolistas que el que no esté enfocado perderá el puesto. Por eso es que se escuchan frases como la de Emiliano Martínez, en la antesala del choque con Uruguay: “Ellos son un equipo durísimo, pero nosotros tenemos que apelar al hambre que tiene este equipo, respetar la idea que tiene el entrenador y sabiendo que juegue quien juegue se va a tirar de cabeza por cada pelota si hay que hacerlo”.

Marcelo Bielsa logró darle su impronta a Uruguay y por eso sienten en la selección argentina que la potencialidad charrúa se multiplicó RAUL ARBOLEDA - AFP

En el staff técnico de la selección argentina siempre asumen cada compromiso con obsesión, no quieren dejar nada librado al azar y en esta oportunidad todo se magnifica. Comprenden que no pueden permitirse distracciones porque enfrente tienen la juventud de un equipo que está dirigido por un detallista absoluto. Por eso las palabras de Scaloni son más intensas cuando habla de la dificultad de la próxima cita: “ Es un rival tremendamente difícil . Pero esta selección ya demostró que está a la altura de jugar contra cualquier rial. No sé si será más o menos difícil que los otros rivales a los que nos enfrentamos. Este equipo está capacitado para competir. Son rivales denominados grandes y muy históricos (por Uruguay y Brasil), pero ahí estaremos nosotros para hacer nuestro juego”.

Califican como “un placer” haber sido dirigidos por Bielsa, pero que enfrentarlo no representa nada de todo eso. Saben cómo piensa, cómo analiza cada detalle del juego, pero por más que Scaloni tenga claro que su base es el equipo campeón del mundo y que ahí puede descansar tranquilo, también entiende que siempre puede haber algo más cuando se trata de un equipo que está dirigido por el hombre que reconoce que para él es una referencia.

Un diálogo entre Pablo Aimar, hoy asistente de Scaloni, con Bielsa coo DT de la selección

Y uno de sus colaboradores parece tener claro por qué cuando Bielsa entra en escena se vuelve impredecible lo que puede proponer un equipo suyo, porque es un DT que llega al futbolista “mediante la palabra”, que es hábil para hallar el modo de “tocar la fibra”. Y para ser más claro, Ayala hace un tiempo contó de su experiencia cuando era futbolista y el Loco lo dirigía en la selección argentina: “Sabía un poquito de cada uno, de cómo veníamos, de cómo éramos. Entonces hablaba como un entrenador de barrio, como si nos estuviera hablando el entrenador que teníamos en el barrio. Eso hacía que encontrara respuestas en todos sus futbolistas ”.

La calma de Scaloni se traduce en cómo sonríe cuando habla de lo que su equipo expresa en el campo de juego. También goza de la tranquilidad de saber que Lionel Messi podrá estar desde el arranque que se siente pleno y que tanto protagonistas como Federico Valverde o el propio Bielsa reconocieron que no hay fórmulas para detener al capitán argentino. De todas maneras, el entrenador campeón del mundo sabe que este jueves, en la Bombonera, con Uruguay como rival, deberá apelar a su mejor lectura, pero también a bajar a tierra al hombre que supo cómo explicarle cómo se debe representar a la selección. Él como un alumno aplicado, sabe lo que eso representa.