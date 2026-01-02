Lionel Scaloni ganó una carrera de karting en Rosario y protagonizó una anécdota con el trofeo

“Quiero todo. Grande, chico, todo. Quiero ganar todo”. La frase puede parecer la de un deportista consagrado o la de un obsesivo de su disciplina. Fue pronunciada en un ámbito de automovilismo, pero quien la dijo es Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo con la selección argentina de fútbol. El director técnico la enunció luego de imponerse en una carrera de karting en Rosario, durante sus vacaciones en el país. Lo que comenzó como una tarde familiar terminó en una escena que dejó una anécdota para el recuerdo y se viralizó en las redes sociales.

La historia se desarrolló en Rosario Indoor Kart, un predio que posee una pista cubierta de 330 metros, equipada con once vehículos. Según contó César, dueño del lugar, la reserva fue hecha por Mauro Scaloni, hermano de Lionel, para “los hijos y sobrinos”. La sorpresa fue total cuando, ubos minutos antes de largar, apareció el DT. “Entró sonriendo, se acercó, me saludó y me dio la mano”, relató César. Como cualquier otro cliente, recibió la charla de seguridad y, casco en mano, se subió al kart.

Lo que siguió fue una exhibición inesperada de pericia y competitividad. Lionel Scaloni se clasificó primero en la qualy y ganó ambas carreras, en el formato habitual del kartódromo que incluye prueba de clasificación y dos competencias. En una de ellas ejecutó una tijera para superar a su hijo y recuperar el primer puesto. Marcó 25s5/10, a apenas 6 décimas del top ten histórico del trazado, 24s9/10. “Se notaba que tenía noción: hacía bien los radios de giro, frenaba donde tenía que frenar. Ganó en buena ley”, destacó el propietario.

Al concluir, como es usual, se entregó al ganador una pequeña copa. “Le doy el trofeo. Era chiquito, de unos 15 centímetros, y le digo en broma: «¿Lo querés igual?». Y me respondió: «Sí, quiero todo. Grande, chico, todo. Quiero ganar todo»”, relató César.

La escena, registrada en video y compartida por el kartódromo en las redes sociales, no tardó en multiplicarse. La imagen de Scaloni acelerando en una curva cerrada como si fuera Franco Colapinto mientras familiares y amigos lo alentaban contrastó con su habitual circunspección en los bancos de suplentes. Sin embargo, el DT reflejó un mismo hilo conductor: el deseo inalterable de competir y superarse.

Lejos de tratarse de una rareza aislada, se trató de otro capítulo en la relación de Scaloni con los deportes caracterizados por ruedas. En los últimos días de diciembre el entrenador volvió a calzarse un casco, pero de ciclista, para despuntar otra actividad que lo apasiona, y recorrió casi 100 kilómetros en las sierras cordobesas.

Acompañado por Lito Oviedo, comerciante del rubro y amigo, y por el ciclista Joaco Plomer, completó un trayecto de 95,4 kilómetros con 1468 metros de desnivel positivo, a un promedio de velocidad de 31 kilómetros por hora. La acción, realizada en el Valle de Paravachasca, duró poco más de tres horas y tuvo lugar bajo altas temperaturas, pero eso no impidió que se viera a Scaloni sonreír junto a sus compañeros.

Además, el entrenador estuvo muy presente en las redes por la viralización de otro video en el cierre de 2025, en una situación más cotidiana. Durante la noche de víspera del año nuevo fue filmado al estar sentado en la vereda de su casa en Pujato, Santa Fe, junto a sus padres, mientras vecinos lo saludaban desde los autos en la tradicional caravana del pueblo. Vestido informalmente y sin más gesto que una sonrisa tranquila, el DT se mostró en el video hecho por el medio Pujato Digital como un argentino más que elige pasar las fiestas en su lugar de origen, aun con su aura de campeón del mundo.

❤️ ¡HOLA LEO! 🥹 El mejor DT del mundo, desde hace tres años, festeja como es habitual, el nuevo año en #Pujato, su pueblo natal. Lo hace acompañado de toda su familia pero en especial de sus padres 🥹



🚗 En Pujato todos los años se reciben con una caravana pic.twitter.com/HOoRBEsB8Z — Pujato Digital (@PujatoDigitalOk) January 1, 2026

Ya con el Mundial 2026 en el horizonte, competencia en la que Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Scaloni aprovecha sus días de descanso lejos de los reflectores. Ya sea en un kart, sobre una bicicleta o en la vereda de su casa, consigue desconectarse un poco del mundo del fútbol. Sin embargo, para él cualquier ocasión puede ser una competencia... y todo, desde un trofeo mínimo en una carrera recreativa, merece ser ganado.