Lionel Scaloni habló de la Bombonera semivacía, defendió a los jóvenes y explicó qué le dejó la derrota ante Uruguay

La derrota de la selección argentina por 2 a 1 ante Uruguay dejó una imagen tan llamativa como el resultado: una Bombonera semivacía, en el primer gran examen del equipo desde el retiro de Lionel Messi. El otro Lionel, Scaloni, que apenas un día antes había confirmado su continuidad hasta el Mundial 2030, evitó profundizar sobre la escasa concurrencia y prefirió concentrarse en el rendimiento de sus futbolistas. Aunque reconoció que hubo aspectos por corregir, defendió la reacción del seleccionado y lanzó una advertencia sobre las expectativas que rodean a los más jóvenes: “No pensemos que van a definir partidos chicos jóvenes. Ojalá, pero no le carguemos esa responsabilidad”.

Consultado por la poca presencia de espectadores en el estadio de Boca, el entrenador respondió: “Lo de la gente no sé cuánta gente había, tampoco me lo puse a pensar. No tengo una opinión sobre eso. No sé qué decirte”. La escena contrastó con las convocatorias multitudinarias que acompañaron a la selección durante los últimos años, en una noche que marcó el comienzo de una etapa sin su principal figura.

“NO PENSEMOS QUE VAN A DEFINIR PARTIDOS CHICOS JÓVENES, NO LE CARGUEMOS ESA RESPONSABILIDAD” Lionel Scaloni habló sobre la paciencia que hay que tenerle al equipo en esta nueva etapa en la Selección Argentina. pic.twitter.com/7mAlsOFXEi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2026

Más adelante, Scaloni volvió a referirse al público, esta vez para expresar su confianza en el respaldo que recibirá el equipo. “La gente va a venir seguro a alentar a la selección, es incondicional, aunque no esté jugando Leo. De eso no tengo dudas. Nosotros somos los que tenemos que contagiarlos a ellos. No podemos pedir más”, sostuvo. Su respuesta dejó en claro que no pretende trasladar a los hinchas la responsabilidad de acompañar el proceso de renovación.

En el análisis del partido, el director técnico eligió rescatar la respuesta de sus jugadores, especialmente después de los dos goles que Uruguay convirtió al comienzo del segundo tiempo. “Más allá del resultado final, me deja cosas positivas para analizar, momentos buenos del equipo, sobre todo el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó y llegó. Metió a Uruguay en un arco. Obviamente hay cosas para corregir”, señaló. También reconoció la necesidad de continuar con el trabajo para consolidar el funcionamiento colectivo.

El encuentro había comenzado con mayor posesión argentina, pero con dificultades para encontrar espacios cerca del área. Después del descanso, Uruguay aprovechó dos pelotas paradas y consiguió una ventaja de 2 a 0 en apenas seis minutos: a los 47, un despeje de Lisandro Martínez rebotó en Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco; a los 53, Maximiliano Araújo amplió la diferencia con un particular cabezazo luego de otra pelota parada. Julián Alvarez descontó a los 72, pero no consiguió llegar al empate.

Lionel Scaloni preocupado, ante las tribunas vacías Manuel Cortina

Scaloni reconoció que le hubiera gustado observar desde el comienzo la intensidad que mostró su selección después de quedar dos goles abajo. “Me dejó satisfecho la reacción del equipo después del 2-0. En algún momento se vieron cosas interesantes”, explicó. Y agregó que, pese al carácter amistoso del encuentro, se trataba de una prueba importante para medir el verdadero nivel del conjunto en esta nueva etapa.

La renovación generacional ocupó buena parte de sus respuestas. “Los cracks ya no están y los que se quedan son buenos, hay que darles tiempo”, afirmó. En esa misma línea, pidió moderar las expectativas sobre los nuevos protagonistas. “Son chicos jóvenes, los momentos hay que buscarlos. Hoy no pudimos encontrar esos momentos. Como dije ayer en rueda de prensa, paciencia. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro y hagan cosas, sobre todo contra un gran rival”, sostuvo.

Así se retiro Scaloni de la Bombonera tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera Augusto Famulari - LA NACION

Otra de las consultas estuvo relacionada con la posibilidad de incorporar a José Manuel López -otro centrodelantero- para buscar el empate. “Cuando vas perdiendo te pasa por la cabeza meter cinco delanteros, pero Nico (Paz) estaba haciendo un buen partido y a él le viene bien. Y tampoco era plan que el equipo se desarme completamente”, argumentó.

El entrenador también valoró la propuesta del conjunto dirigido por Diego Forlán, que consiguió su segunda victoria consecutiva en la Bombonera ante la Argentina. “Siempre los rivales que vienen acá normalmente esperan. Hoy Uruguay jugó, buscó, no nos podemos quejar, al contrario”, reconoció. “Históricamente Uruguay es difícil, pero para la Argentina, Brasil, España y todo el mundo. Los felicito porque ganaron bien”.

Julián Alvarez contra Rodrigo Bentancur, el capitán de Uruguay ante la Argentina Augusto Famulari - LA NACION

En cuanto a Gerónimo Rulli, que fue titular y capitán ante la ausencia de otros referentes, Scaloni destacó su actuación y lo desligó de la responsabilidad en los goles. La próxima presentación será el martes ante Costa Rica, en Córdoba. “El martes haremos algunos cambios. Algunos pueden repetir porque me parece que es justo, que es de lo que se trata esto, que jueguen partidos”, adelantó.

Scaloni se fue de la Bombonera con una derrota, pero también con la convicción de que el nuevo equipo necesita rodaje. “Perder no se planifica nunca, pero hay maneras de perder. El desgaste lo hicimos nosotros y al final no tuvimos recompensa”, resumió.