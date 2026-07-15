Lionel Scaloni habló sobre la charla con Leandro Paredes en el partido contra Suiza: “La traducción está extraña”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a un momento del partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en el que dialogó con Leandro Paredes durante una pausa de hidratación acerca de los cambios que necesitaba el equipo. Consultado al respecto, el DT dijo que el doblaje y la interpretación que hizo un usuario en redes sociales, y que se viralizó, es “extraña”, pero destacó que ese tipo de conversaciones con los jugadores son favorables para el plantel.

“Me lo estaban comentando”, respondió en primer lugar Scaloni en conferencia de prensa. "La traducción está un poco extraña, rara. Está errada porque dice que si pongo o saco a un jugador, y eso sí que no hubo”, afirmó el director técnico de la albiceleste.

"LA TRADUCCIÓN ESTÁ UN POCO EXTRAÑA, ESTÁ ERRADA". Lionel Scaloni se refirió a la charla técnica que tuvo con Paredes en el duelo ante Suiza.



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En la grabación se lo veía al entrenador intercambiando opiniones con el futbolista de Boca sobre cómo defenderse de los ataques suizos en el segundo tiempo y qué rol debía cumplir el mediocampista en la marca.

El video fue difundido por un usuario que le agregó voz y subtítulos al diálogo entre el DT y el jugador, a partir de una lectura de los labios de los protagonistas. Según se desprende de esta interpretación, Paredes le habría dicho a Scaloni que no daba abasto para marcar ya que debía seguir a dos rivales, a lo que el DT argentino habría resuelto meter a la cancha a Nicolás Otamendi, con la intención de resolver el problema.

Si bien el DT campeón del mundo puso reparos sobre la interpretación del diálogo, no tardó en remarcar que las charlas con los futbolistas benefician al plantel. Según explicó Scaloni, de esa manera, el cuerpo técnico puede entender qué sienten los jugadores durante el partido.

Leandro Paredes y Lionel Scaloni Anibal Greco

“La interacción es normal porque el que está adentro de la cancha es el jugador, no el entrenador. Y él es el que ve la dificultad. Yo lo que puedo hacer es compartir mi perspectiva y debatirlo”, expresó.

“Eso se vio en cámara pero se da siempre, en el vestuario también. Lo que pasa es que el parate se utiliza para estas cosas y ellos están abiertos para poder decir lo que quieran. Me parece algo normal. Creo que en el fútbol de ahora lo único que hace es sumar. Nosotros los escuchamos porque ellos son los que salen a jugar y tienen el temor o la confianza de ir a presionar o no. Desde mi punto de vista, debería ser lógico”, siguió.

Las declaraciones de Scaloni

Tal como está previsto antes de cada partido, el DT participó de una conferencia de prensa este martes en la antesala a la semifinal y palpitó el encuentro. Scaloni habló sobre el recuerdo del partido entre la selección argentina e Inglaterra en el Mundial 1986, la posibilidad de hacer una rotación en el esquema inicial y a por qué la albiceleste solicitó jugar con la camiseta alternativa.

Scaloni habló sobre un posible recambio en el equipo PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El director técnico insistió en que se trata de un “partido de fútbol”, en referencia a la Guerra de Malvinas de 1982 y la hipotética influencia de su recuerdo en el plantel, y aclaró: “Sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una etapa de nuestra historia muy triste. Es un partido de fútbol y no hay otra, mezclar las cosas sería una locura“.

“Todo el mundo recuerda el partido del Mundial 86, sobre todo el segundo gol de Maradona, que fue maravilloso y cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera. Que fue contra Inglaterra, pero si era con otro rival, iba a ser igual de lindo. Fue muy emotivo“, aseguró también sobre el cruce en cuartos de final en aquella Copa del Mundo.

En cuanto al nivel físico de sus futbolistas, Scaloni dijo que podrían haber cambios respecto a los titulares ante Suiza y marcó que jugarán “los que estén mejor”. "Necesitamos que los jugadores que nos llevaron a hacer un gran fútbol mañana se puedan mostrar y los podamos ver“, señaló.