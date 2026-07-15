Lionel Scaloni: “Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final”

A tan solo horas de la semifinal ante Inglaterra, Lionel Scaloni se mostró sereno y enfocado en la preparación del equipo. En la conferencia de prensa previa al duelo frente a Inglaterra, el entrenador evitó realizar especulaciones sobre la formación y enfatizó: “Estamos con unas ganas bárbaras, una semifinal de un Mundial, con la ilusión intacta y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos han llevado otra vez a jugar una semifinal del Mundial”.

“Estoy tranquilo, satisfecho, súper agradecido a mis jugadores y que mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final, eso que no quede ninguna duda”, agregó.

La selección argentina entrena en Atlanta, el día previo a la semifinal con Inglaterra Aníbal Greco - La Nación

Al ser consultado sobre el desgaste físico tras el exigente calendario, el director técnico fue tajante al priorizar la ambición por el título sobre las condiciones de llegada. “No me pongo a pensar si estoy como quería. Hace un mes y medio, llegar a una semifinal lo hubiera firmado como sea; no tengo ningún reproche si estamos cansados, estamos súper ilusionados y vamos a jugarla”, subrayó.

Las declaraciones de Scaloni sobre las figuras de Inglaterra

Sobre el rival, que cuenta con figuras de jerarquía internacional como Bellingham y Kane, Scaloni adelantó que el equipo buscará neutralizarlos mediante sus propias convicciones tácticas: “Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo. La verdad, hay jugadores que cualquier entrenador le gustaría tener, sin duda“.

“Intentaremos mejorar los aspectos en los que no estuvimos bien; este será un partido diferente, como lo son todos. La idea de juego la tenemos y esperamos mañana llevarla a cabo”, sumó.

En la conferencia de prensa, Scaloni halagó a Bellingham y Kane Julio Cortez - AP

El factor anímico y la memoria histórica también estuvieron presentes en el diálogo, especialmente por la carga simbólica de enfrentar a Inglaterra. No obstante, Scaloni prefirió separar el fútbol de cualquier otro contexto histórico: “Es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclar las cosas sería una locura en esta época en la que vivimos. Tenemos memoria, pero no confundamos, porque esto es deporte”, sentenció.

En la misma línea, recalcó que la motivación del grupo no necesita de elementos externos: “Nos sobra ambición; nosotros necesitamos recuperar jugar al fútbol, que es donde siempre nos hicimos fuertes”, declaró.

Posible formación de Argentina en la semifinal

Respecto a la gestión del plantel, el técnico desdramatizó la posibilidad de realizar variantes en el once inicial: “Tomaremos la decisión pensando en el equipo. Nunca el entrenador piensa en lo que nos han dado, sino en lo que son en el presente”, aclaró ante las consultas sobre posibles cambios tácticos.

El seleccionado argentino se prepara para la semifinal contra Inglaterra Aníbal Greco - La Nación

Asimismo, remarcó la fortaleza del equipo para seguir adelante frente a un resultado adverso: “Tenemos buenos jugadores, porque tenemos una cultura que no damos un partido por perdido nunca. Para llegar a estas cuatro selecciones que han llegado acá, tienen que alguna vez haber atravesado dificultades”.

Finalmente, Scaloni dedicó unas palabras a los hinchas argentinos: “El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, porque es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos a estos jugadores.

“Hoy lo tienen que disfrutar, nosotros vamos a dejar todo hasta el último momento”, cerró.