13.15 Si el crack viaja, es para jugar

“Que Messi viaje es una sensación positiva. Entonces, si viaja es para jugar, seguro. Como entrenador le hubiera dicho que se pegue la vuelta y descanse para estar en su club. Sabemos que siempre quiere jugar, así que veremos el martes qué decisión tomamos”.

13.10 Frente a los imponderables

“Una de las cosas por las que vamos antes son por los imponderables que pueden pasar. Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes, pueden ser los ingresos de estos chicos (Ángel Di María y Julián Álvarez). Tienen chances de jugar, pero hasta la mañana del partido no tomaremos la decisión. La idea está y todos están bien”.

13.05 Ganar, por sobre todo

“Tenemos partidos donde no hay mucho para probar. Hay que ganar, intentar ganar más que todo... los chicos que van viniendo lo merecen, está bueno verlos una vez por mes porque después pasa tiempo y te olvidás un montón de cosas. Es interesante competir y que podamos estar cada un mes”.

13.00. Cómo se administra el gasto en los partidos

“Esta selección se va acoplando a lo que se encuentra. Hay veces en las que el equipo supo sufrir y otras en las que fue protagonista con la pelota, que es lo que intentaremos hacer en Bolivia. El gasto energético es diferente. Si tenemos que cambiar, no hay problema”.

12.57. El desafío de La Paz

“Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí, hablé de un montón de cosas pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”.

12.55. El plan para combatir la altura

“Lo hicimos así el año pasado y no es que lo repetimos porque se ganó. No hay una ciencia exacta para esto, todo el mundo lo sabe, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros hacemos así, si se sufre, que sea de otra manera, sabiendo lo que nos vamos a encontrar y no necesariamente por el resultado de la última vez. Nos vamos hoy y estaremos ahí”.

12.50. El descanso de Messi

“El otro día, Messi estaba cansado ante Ecuador, pidió el cambio. Si está bien, jugará siempre, y si tiene un problema, saldrá. Tanto Lionel como el Cuti Romero están en condiciones para afrontar el partido, ya veremos si es de inicio o después. O incluso no jugar. Solo se entrenaron por las típicas precauciones”.

12.48. La alineación ante Bolivia

“El equipo más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día (ante Ecuador), siempre que no haya ninguna complicación entre hoy y mañana. Estamos contentos con el rendimiento y todos sabemos cómo es la altura. A veces los cambios pueden ser más importantes también y hasta pueden ser más importantes los cambios que los que salen. Esperamos hasta mañana, alguna que otra modificación puede haber, pero el bloque será de siempre”.

12.45. Scaloni aseguró que Messi viajará a Bolivia

Lionel Scaloni arrancó la conferencia de prensa con la frase que todos querían escuchar: “Messi va a viajar. Hoy se entrenó diferenciado pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. El plantel está bien, no hay ningún inconveniente, estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones. Viajamos esta tarde. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos veremos cómo está todo”.

12.40. Messi, con Inter Miami a la distancia

Sin extrañar demasiado a Lionel Messi, Inter Miami se valió de dos goles del ecuatoriano Leonardo Campana para superar en la noche del sábado a Kansas City por 3 a 2. El argentino Facundo Farías aportó el otro gol de Miami, que sigue en el 14to y penúltimo puesto de la Conferencia Este de la MLS. Ahora, ele equipo dirigido por Gerardo Martino acumula 28 puntos, seis menos que el DC United, que posee por ahora el último boleto disponible al repechaje de postemporada. El equipo capitalino se resignó en la jornada a un empate sin goles ante los Earthquakes de San José.

12.20. Alemania se quedó sin técnico

Si la selección argentina mantiene firme su rumbo en busca de defender el título del Mundial Qatar 2022, en Alemania reina el desconcierto: a nueve meses de la Eurocopa 2024 en casa, el DT alemán Hansi Flick fue despedido este domingo, un día después de la humillación sufrida en el amistoso ante Japón (4-1), según anunció la Federación Alemana (DFB). Para el amistoso del martes en Dortmund contra Francia, el actual director deportivo Rudi Voeller, el seleccionador de la sub-20 Hannes Wolf y Sandro Wagner se encargarán provisionalmente de dirigir al equipo, antes de que la federación elija a un sucesor para Flick. Entre los nombres de los potenciales sucesores suena Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Munich, destituido a finales de marzo.

12.10. La buena noticia: Lisandro Martínez está OK

Lisandro Martínez estuvo en la práctica y se entrenó con el resto de sus compañeros. Eso conforma una buena noticia, porque el defensor no jugó contra Bolivia, ya que había llegado con alguna molestia de su equipo en la Premier League, Manchester United.

Lisandro Martínez, en acción en el entrenamiento Gonzalo Colini

12.00. La solidaridad de Messi con Marruecos

Mientras los rescatistas aceleran la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que azotó a Marruecos, y que por el momento dejó 2 mil muertos, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, escribió este domingo a la mañana un mensaje a las víctimas y les envió “todas las fuerzas” para atravesar este difícil momento.

El mensaje de Messi para las víctimas del terremoto en Marruecos Captura @leomessi

11.40. El plan de viaje de Scaloni, con un antecedente exitoso

El seleccionado argentino viajará hoy por la tarde a la capital andina y pasará dos noches en la altura antes de enfrentar el próximo martes desde las 17 a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Este mismo plan para combatir los efectos de los más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar fue el que utilizó el cuerpo técnico de Scaloni en octubre de 2020 cuando se impuso por 2-1 en el estadio Hernando Siles y cortó una racha de 15 años sin ganar en ese escenario.

La delegación pasará la noche en un hotel de La Paz y el lunes se entrenará en el predio del club The Strongest, ubicado en la zona de Achumani, al sur de la ciudad .Esta logística que decidió Scaloni junto a su cuerpo técnico hace tres años rompió una costumbre de otros seleccionados que viajaban a la altura unas horas antes del partido. Por ejemplo, el equipo de José Pekerman que ganó en La Paz en 2005, con Scaloni como jugador, viajó al llano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y luego se trasladó a La Paz en las horas previas al inicio del encuentro.

11.20. Sin Messi en el entrenamiento

Lionel Messi no participó del entrenamiento en el campo que se realiza durante la mañana del domingo; se cree que si se ejercitó en gimnasio. La presencia del astro en La Paz todavía es un interrogante debido al desgaste físico que acumuló en las últimas semanas, pero se incrementan las chances de que se suba al avión.

11.00. Algunas de las modificaciones que podrían darse ante Bolivia

No suele conocerse la formación de la selección argentina hasta una par de horas antes de cada partido, sin embargo, para el duelo del martes, con Bolivia, en La Paz, se cree que Ángel Di María, que ante Ecuador fue suplente, estaría desde el arranque y lo mismo sucedería con Julián Álvarez. En las próximos días Scaloni evaluará al resto de los futbolistas que jugaron desde el arranque en el Monumental para determinar cómo está físicamente y si podrían ser parte del equipo titular.

10.40. Hinchas de lujo para la Sub 20

La Selección Argentina Sub 23 disputó el sábado un amistoso frente a Bolivia en el que se impuso por 2-1, en el predio de la AFA y tuvieron una hinchada de lujo con Lionel Messi, Ángel Di María, Cristian Romero y Leandro Paredes, que aprovecharon su día libre para alentar a los juveniles.

10.20. Todo ok con los estudios al capitán

Después de la victoria con Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi comenzaron todos los interrogantes respecto de cómo había terminado el capitán argentino el duelo en el Monumental. El rosarino le pidió el cambio a Lionel Scaloni y eso encendió todas las alarmas, ya que no suele suceder algo así cuando está dentro de la cancha. Sin embargo, este sábado se despejaron todas las dudas después de los estudios que le realizaron y se descartó una lesión muscular. De todas maneras, todavía no se confirmó si viajará esta tarde, a las 17, a La Paz para la segunda fecha de las eliminatorias.

UNA MULTITUD DE PERSONAS PARA VER A MESSI 🇦🇷🔟



El Capitán fue recibido por una decena de fanáticos, que lo esperaron luego de haberse realizado estudios médicos de precaución. Leo está bien y volvió al predio de AFA en Ezeiza. pic.twitter.com/lDzIB8fnPv — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2023

10.00. Bienvenidos al minuto a minuto de la selección argentina

Buenos días, desde Ezeiza comenzamos con los detalles de la jornada de trabajo de la selección argentina antes de viajar a La Paz, para enfrentarse el martes próximos ante Bolivia. El equipo se entrena con todos sus futbolistas a disposición y con el interrogante de si viajará Lionel Messi.

