Lisandro Martínez apuntó a la dirigencia tras la derrota de Manchester United en Champions League

La derrota de Manchester United ante Atlético de Madrid por 2-0, en la segunda fecha de la Champions League, profundizó el mal momento del conjunto inglés y desató una fuerte reacción de Lisandro Martínez. El defensor argentino, titular en el estadio Metropolitano, no ocultó su enojo por el rendimiento del equipo y apuntó contra la dirigencia por la conformación del plantel. Además, defendió al entrenador Michael Carrick y cuestionó que las responsabilidades por los malos resultados recaigan siempre sobre el cuerpo técnico y los futbolistas. Y provocó una dura respuesta del histórico Wayne Rooney, quien lo acusó de ser irrespetuoso.

“Muy pobre. Muy pobre. Tengo que controlarme mucho. Pero a veces esto es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó Martínez ante los micrófonos tras el partido, visiblemente frustrado. El United acumula cinco partidos consecutivos sin victorias entre todas las competencias y apenas ganó uno en la Premier League, donde ocupa el 13° puesto.

El campeón del mundo con la selección argentina fue más allá del resultado y reclamó un mayor compromiso de las autoridades de la institución. “Hicimos una temporada fantástica el año pasado. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan futbolistas. Hoy Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar”, sostuvo.

Alejandro Grimaldo encara a Lisandro Martínez, durante el duelo en el estadio Metropolitano JAVIER SORIANO - AFP

Sus críticas tuvieron un destinatario concreto: Jason Wilcox, director de fútbol de los Diablos Rojos. “Esperaba más, sinceramente. Esperaba más de nuestro director deportivo. Tengo que ser honesto: como jugadores, tenemos que hacer más. Pero también es importante formar un plantel fuerte para estar preparados para noches como esta”, señaló. El club inglés invirtió alrededor de 213 millones de dólares en el último mercado de pases, aunque los resultados todavía están lejos de las expectativas.

Martínez también salió en defensa de Carrick, cada vez más cuestionado por el presente del equipo. “Hace lo mejor que puede”, respondió cuando le preguntaron si el problema era la falta de respaldo al entrenador. Y explicó por qué considera necesaria una renovación: “Cada temporada es diferente. No podés seguir con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos te conocen, saben cómo jugás, conocen todos los detalles. Y si no cambiás, la próxima temporada será un gran problema”.

Su cuestionamiento más fuerte llegó cuando le plantearon que, en situaciones como esta, habitualmente es el técnico quien termina desplazado. “Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más”, lanzó antes de callarse. Como si supiera que está hablando de más. Pero insistió: “Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas”.

El defensor también lamentó la falta de respuestas futbolísticas de sus compañeros. “La temporada pasada hicimos todo, creamos las bases para construir un equipo increíble. Es muy decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentar conseguir un gran resultado”, manifestó.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Las declaraciones del argentino no tardaron en generar repercusiones. Rooney, histórico goleador del United, cuestionó duramente a Martínez. “Es una situación difícil, porque como jugador siempre sentí que decía lo que pensaba y uno quiere dar su opinión. Pero creo que quizás fue demasiado lejos y eso debería haber quedado puertas adentro”, expresó el exdelantero en Prime Video.

“Los hinchas quieren escuchar a los jugadores y saber que les importa el club. Está claro que a él le importa y quiere que se invierta más dinero en refuerzos. Pero, si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir”, afirmó. Y agregó: “Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas. En cierto modo tiene razón sobre la necesidad de invertir en ataque y defensa, pero parece que tenía una intención detrás de esas palabras”.

El exfutbolista también advirtió sobre las consecuencias que puede tener una crítica pública de semejante magnitud. “Esa entrevista no va a ayudar a la situación del club. Va a generar todavía más ruido, los jugadores están descontentos, intranquilos y no confían en sus propios compañeros. No va a ayudar en absoluto”, sostuvo.

Por su parte, Carrick evitó pronunciarse sobre las declaraciones de Martínez, aunque reconoció que la frustración después de una derrota puede provocar reacciones emocionales: “Todos nos preocupamos y lo demostramos de diferentes maneras, pero ahora es momento de estar unidos y trabajar para salir adelante”.

Lisandro Martinez marca a uno de los golleadores de la noche, Pablo Barrios OSCAR DEL POZO - AFP

La noche había comenzado de la peor manera para Manchester United. Pablo Barrios abrió el marcador en el primer minuto y obligó al conjunto inglés a buscar el empate desde el inicio. El equipo de Diego Simeone, también contó con Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Cristian Romero, protagonistas de varios cruces con Martínez durante el encuentro.

En una acción de pelota parada, el defensor de Manchester United se enfrentó con Romero en medio de una serie de empujones dentro del área, mientras que en otra jugada tuvo un choque con Alvarez al intentar quitarle la pelota. Los tres, compañeros en la selección argentina, protagonizaron disputas intensas que no pasaron a mayores. Después del partido, los futbolistas del conjunto español se acercaron a saludarlo, aunque Martínez todavía mostraba su frustración por el resultado.

No quedó muy contento Lisandro Martínez con el saludo post partido de Cuti Romero... 🇦🇷😅 pic.twitter.com/sHCNqarmcS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 13, 2026

En el segundo tiempo, tras la expulsión de Leny Yoro, Ademola Lookman estableció el 2-0 definitivo a los 34 minutos del complemento. La caída dejó a Manchester United sin respuestas en el campo de juego y abrió un nuevo frente de conflicto fuera de él. Esta vez, las críticas llegaron desde uno de los integrantes del plantel, que cuestionó públicamente la planificación deportiva y dejó en claro que, para él, la responsabilidad por la crisis no puede recaer únicamente sobre los jugadores y el entrenador.