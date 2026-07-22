Lisandro Martínez dejó un fuerte mensaje tras las críticas y campañas en redes sociales contra la Argentina: “Es la felicidad de los mediocres”

La derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una profunda tristeza dentro del plantel, pero también una serie de mensajes cargados de orgullo por el camino recorrido. Uno de los futbolistas que decidió expresarse fue Lisandro Martínez, quien publicó una extensa reflexión en su cuenta de Instagram y respondió con una contundente frase a las críticas y campañas contra el equipo en las redes sociales.

El defensor reconoció el dolor por no haber podido conquistar una nueva Copa del Mundo, aunque destacó el trabajo de todas las personas que acompañaron al seleccionado durante la competencia. También felicitó al conjunto español por el título y agradeció especialmente el respaldo de los hinchas argentinos.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, comenzó el jugador del Manchester United.

En ese sentido, Martínez puso el foco en el acompañamiento recibido durante el torneo y en la comunión que volvió a generarse entre la selección y los hinchas. “Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”, escribió.

“El resultado no define el camino recorrido”

Más allá de la frustración por el resultado, el defensor tuvo un gesto deportivo con el seleccionado que se quedó con el trofeo. “Quiero felicitar a España por su merecido título”, señaló en su publicación.

Luego, reivindicó el desempeño de la Argentina durante el Mundial y sostuvo que una derrota no alcanza para borrar todo lo conseguido por el equipo. “A nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir”, manifestó.

El futbolista también destacó el compromiso con el que el plantel representó al país tanto dentro como fuera del campo de juego. “Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos”, agregó.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

La contundente frase contra las críticas

Sobre el cierre del mensaje, Martínez lanzó la reflexión más fuerte de su publicación, interpretada como una respuesta a quienes celebraron la derrota argentina o promovieron críticas contra el seleccionado tras la final.

“Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’”, escribió el defensor, antes de cerrar con un llamado a cuidar la unidad alcanzada alrededor del equipo: “Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!”.

Scaloni desmintió una “grieta” en la selección argentina

La coincidencia en las fotografías se conoció mientras circulaban distintas especulaciones sobre la convivencia interna del equipo luego de la final. Consultado a la salida del predio de la AFA, Scaloni negó que exista una fractura entre los futbolistas y defendió la unidad construida durante su ciclo.

Lionel Scaloni en LN+

“No hay grieta en la selección. Es mi manera de ser y la del cuerpo técnico. La sensación de la grieta no sé si alguna vez estuvo en la selección”, afirmó el entrenador.

Scaloni también sostuvo que el vínculo entre los jugadores y los hinchas permanece intacto pese al resultado adverso. “Lo que ha dejado este equipo es muy lindo en la gente. Vimos nenes contentos a pesar de no haber ganado”, concluyó.