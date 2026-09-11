Lisandro Martínez le respondió con ironía a una leyenda del fútbol inglés que lo criticaba por su llegada a la Premier League

A las críticas que recibe de exfutbolistas ingleses, Lisandro Martínez le sigue respondiendo sin perder la calma. De la misma manera que afronta un mano a mano en la defensa de Manchester United o con la astucia que tuvo para marcar este jueves en la goleada por 4-0 ante Sabah FK de Azerbaiyán por la primera fecha de la Champions League.

Al concluir el partido disputado en Old Trafford, el defensor argentino accedió a una entrevista con el panel de CBS Sports, integrado por Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher, y tuvo un duelo picante con el último de ellos, que en los últimos años fue uno de los que más cuestionó su llegada a la Premier League. Licha no se olvida de aquello y, con algo de complicidad en los otros panelistas, le respondió con una frase que no favorece al ex defensor de Liverpool y provocó las risas del resto.

Lisandro Martínez anotó el 4-0 definitivo en la goleada de Manchester United ante Sabah FK en el Old Trafford, por la Champions League Nick Potts - PA Wire DPA

Richards le hizo una pregunta habitual del programa, respecto de cuál era su analista favorito de los que estaban en el estudio, y Martínez no dudó en elegir a Henry, quien le respondió en español: “Muchísimas gracias, hermano”. Enseguida, Carragher salió al cruce: “¿Y nosotros, los defensores?”, le lanzó, a lo que el argentino le retrucó: “Me gusta ver a los jugadores de calidad”.

En ese contexto, Richards volvió a jugar fuerte con otra consulta y quiso saber si Lisandro solía ver jugar a Carragher en su etapa como futbolista y qué opinión tenía de él. “¿Como jugador? Buena persona”, sintetizó el zaguero de la selección nacional, sin mencionar una valoración futbolística de quien también ocupó un lugar en la defensa en su carrera. Ante las respuestas del ex Defensa y Justicia, afloraban aplausos y sonrisas, a las que se unía Jamie, pese a la incomodidad de la situación.

"I watch quality players."



Lisandro Martínez bringing the jokes 😂 pic.twitter.com/cKtbmz8nDQ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 10, 2026

Entre ellos hubo una serie de episodios previos que fue alternando el tono de los cruces. Por ejemplo, en septiembre de 2022, cuando Licha había llegado al United proveniente del Ajax por 67 millones de euros y meses antes de que se consagrara campeón en Qatar 2022 con la selección argentina, Carragher había cuestionado con dureza y sarcasmo su 1,75m de estatura para jugar como defensor central. “Para que un defensor mida 1,60 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, había afirmado en ese momento.

Ya en febrero de 2023, el inglés había matizado su postura al reconocer que el rendimiento de Martínez lo había sorprendido, sin dejar de insistir en que la altura seguiría siendo un motivo de vulnerabilidad para el juego aéreo. Ya en mayo de ese año, hubo un arrepentimiento público: “Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, destacó casi al final de la temporada 2022/2023.

Jamie Carragher, ex defensor de la selección inglesa, es comentarista en la actualidad y tuvo otro cruce con Lisandro Martínez, el jugador de Manchester United Richard Sellers - PA Images - PA Images

Y más reciente en el tiempo, durante el Mundial 2026, fue Gary Neville, otro ex defensor inglés, el que había atacado a Licha y al Cuti Romero al señalarlos como “la mejor y peor pareja de centrales del mundo” porque, según su criterio, “parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”. Aquellas declaraciones de la leyenda de Manchester United en un episodio del podcast The Overlaps tenían una doble intención, ya que se dio en la antesala de las semifinales entre la Argentina e Inglaterra.

“Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta [la argentina]. Es increíble. Es lo que yo llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo: a veces son absolutamente increíbles, pero otras veces pasan de lo sublime a lo ridículo”, amplió Neville, a los que los argentinos le respondieron luego del 2-1 que clasificó a la albiceleste a la final de la Copa del Mundo. “Estamos acostumbrados a que siempre hablen. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha y siempre con respeto”, dijo Martínez.

Y a eso, el Cuti, por entonces todavía en Tottenham, agregó: “Yo lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Ojalá que cuando me retire no me salga criticar a un jugador porque al final uno entra a hacer lo mejor para su equipo o selección”.

El gol de Lisandro Martínez y la victoria del United

Manchester United no jugaba la Champions League desde hacía casi tres años y el 4-0 que selló Martínez ante los debutantes azerbaiyanos le permitió sumar su primera victoria en el torneo desde octubre de 2023, cuando había vencido al Copenhague.

Los siguientes siete rivales de los Diablos Rojos en esta etapa de clasificación serán: Atlético de Madrid, Como, Roma, Sporting de Lisboa, RB Leipzig, Bayern Múnich y Villarreal.