Lise Klaveness, la “revolucionaria” que preside la federación noruega y quiere a Gianni Infantino afuera de la FIFA

Para la estadística, un outlier es un punto muy alejado de una tendencia, que no guarda ninguna relación con sus pares. Si esa ciencia se aplicara a la dirigencia del fútbol, la definición le caería perfecta a la noruega Lise Klaveness, exfutbolista profesional, abogada, jueza y actual presidenta de la asociación de fútbol de su país. Definida como una “revolucionaria” por sus discursos contraculturales y casada con una excompañera de la selección de su país, Klaveness defiende los derechos de las minorías y hace un tiempo se presentó a las elecciones en el comité ejecutivo de la UEFA. No buscaba la -única- silla reservada para una mujer. Compitió por una de hombres. Y perdió.

Esta mujer escandinava, “amante del riesgo” y a la que le gustaba mucho más jugar “de 10″ que de mediocampista defensiva, coleccionó 73 partidos con el equipo femenino noruego antes de estudiar Derecho y, más tarde, convertirse en gerente técnica de la federación de su país. El siguiente paso era ser presidenta. En todo este tiempo no dejó de criticar a la FIFA y sus métodos de gobernanza. Hoy, Klaveness es la principal opositora a Gianni Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial. Y pide a gritos su salida.

Lise Klaveness, presidenta de la Asociación Noruega de Fútbol, que pidió este viernes la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA TERJE BENDIKSBY - NTB

“Hemos decidido que ya no confiamos en Infantino”, declaró este viernes Klaveness, citada por el diario inglés The Guardian. “Hemos estado preocupados constantemente y cada año, en cada época del año, hemos dado un paso más en la dirección equivocada. Hemos perdido la confianza en él y no hay vuelta atrás”, sentenció.

Klaveness agregó: “Nos encontramos ante una cooperación global muy polarizada y, diría yo, caótica. Por lo tanto, le pediremos que renuncie de inmediato para que la comunidad futbolística mundial pueda mirar hacia adelante y cooperar en el futuro”.

Como jugadora, era mediocampista de la selección de Noruega Al Messerschmidt - Getty Images North America

La primera presidenta en la historia del fútbol noruego continuó: “Entendemos que somos un solo país, pero esta es nuestra postura. Para nosotros, esto representa un paso más. No votamos por él en 2023, pero esperábamos apoyarlo. Fue elegido y la razón por la que fuimos tan claros en nuestras declaraciones fue para dejar en evidencia que queríamos que implementara las buenas reformas de las que formó parte. Pero no lo hizo, y ahora le pediremos que renuncie”, adelantó Klaveness.

El nombre de la dirigente noruega comenzó a circular como posible candidata a enfrentar a Infantino en las elecciones presidenciales de marzo del año próximo. Lo mismo que el del canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, la confederación de América del Norte, Central y el Caribe. Klaveness aseguró este viernes que está al tanto de las especulaciones. Pero no le importan. “Sé que se menciona mi nombre, pero no es algo que se esté debatiendo”, dijo la dirigente, citada por el portal noruego VG.

El canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y potencial candidato de oposición a Gianni Infantino en la FIFA Omar Vega - Getty Images North America

Klaveness añadió: “Nos preocupa que esto se centre en la causa y no solo en la persona. Es importante”. El primero en nombrar a la noruega como potencial candidata fue el antecesor de Infantino al frente de la FIFA: el suizo Joseph Blatter. “Lise Klaveness merece el máximo respeto. Fue la única que siempre mantuvo una postura firme y no se dejó llevar por la corriente principal. Y en la FIFA es el momento adecuado para que una mujer tome la iniciativa”, escribió el veterano dirigente en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

Al ser consultada sobre la nominación de Blatter, Klaveness contraatacó: “No estoy en X, pero vi esto porque se están tomando y enviando capturas de pantalla. Sepp Blatter era presidente cuando yo era jugadora. Recuerdo que quería que las jugadoras usáramos pantalones cortos más cortos. Entonces recuerdo que comenté sobre ello, pero no tengo nada que decir al respecto”. La asociación noruega tampoco se expidió sobre una potencial postulación de Klaveness. Apenas dijo que se trataba de “hipótesis”.

La noruega, que se manifestó en contra del premio por la Paz otorgado por Infantino a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y que abogó por las víctimas de la guerra palestino-israelí en Gaza, nunca le escapó al riesgo. Ni siquiera cuando recordó las violaciones a los derechos humanos en Qatar durante el Congreso de la FIFA de 2022 que se realizó en... Doha, la capital del emirato. “Si querés un cambio, tenés que atreverte a correr riesgos. Si no querés un cambio, podés trabajar en silencio”, dijo la ejecutiva noruega en un larguísimo reportaje de la revista Josimar, que la siguió a cielo y tierra durante todo un año. Y Klaveness, está claro, quiere cambiar a la FIFA.

La noruega Lise Klaveness, durante su exposición en el Congreso de la FIFA en Doha, Qatar, en 2022 Eurasia Sport Images - Getty Images Europe

“Su presencia es refrescante en el fútbol porque el nivel es muy bajo”, dice a LA NACION el periodista belga de investigación Sam Kunti. Y agrega: “El referente es Jesper Moller, presidente de la Federación Danesa [y actual vicepresidente de la UEFA], quien desea mantener el statu quo y, sobre todo, conservar su propio puesto. Dicho esto, recordemos que su famoso discurso en Doha fue obligatorio: la comunidad futbolística noruega la obligó a pronunciarlo”, recuerda.

Para muchos, Klaveness no tiene chances contra Infantino. Y no creen que siquiera se presente como candidata. Para otros, debería hacerlo porque representa lo nuevo. Ella, mientras tanto, no deja de creer en el poder movilizante del fútbol. Como cuando asistió en el estadio a la goleada 8-0 que le infringió Inglaterra a Noruega por la Eurocopa femenina de 2022: “Haber presenciado eso fue la experiencia más dolorosa de mi vida. ¡Y eso incluye haber sido madre!“.