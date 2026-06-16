Lista de convocados de la selección argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022 tiene 26 jugadores en el plantel; el único cambio con respecto a la nómina inicial es el de Marcos Senesi por Leonardo Balerdi
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La selección argentina debuta este martes a las 22 (horario argentino), frente a Argelia y en Kansas City, en el Mundial 2026. Para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022, el DT Lionel Scaloni tiene a disposición a 26 jugadores, con un solo cambio con respecto a los 26 citados inicialmente: Marcos Senesi reemplazó a Leonardo Balerdi, quien se desgarró el sóleo de la pierna derecha. Lionel Messi, por su parte, integra el plantel y disputará su sexta Copa del Mundo, récord de presencias que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.
Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso son los tres arqueros disponibles. El ‘Dibu’ y el 1 de Olympique de Marsella integraron el plantel que se consagró en Medio Oriente hace tres años y medio. El surgido en Racing, por su parte, era un habitué en las convocatorias antes del último Mundial, pero una fractura en el maxilar derecho lo dejó afuera. Ahora, tras un gran cierre de temporada en Atlético de Madrid, se ganó un lugar.
En la última línea, la única sorpresa pasa por la ausencia de Marcos Acuña. Scaloni se decantó por Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Senesi (en lugar de Balerdi), Nicolás Tagliafico y Facundo Medina. Todos ellos, a excepción de Senesi y Medina, alcanzaron la gloria máxima en Qatar. De los debutantes, el ex-San Lorenzo recientemente se convirtió en nuevo refuerzo de Tottenham tras un fructífero paso por Bournemouth; mientras que el ex-River es titular indiscutido en Olympique de Marsella.
La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, a los que se les suman Thiago Almada, Nico Paz y Valentín Barco. Este último tuvo una gran temporada en Racing de Estrasburgo, por lo que se aseguró ser traspasado a Chelsea después de la Copa del Mundo.
En ataque, lo relevante pasa por la presencia de Messi, que no había confirmado explícitamente su participación. Además, como era de esperarse, también están Julián Álvarez y Lautaro Martínez, otros indiscutibles en el plantel desde hace más de cuatro años. La gran sorpresa es José Manuel ‘Flaco’ López, que se ganó un lugar por su alto nivel en Palmeiras y por la grave lesión de Joaquín Panichelli, su principal competidor por ser el tercer 9, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, ya partían con una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Ambos dirán presente en Estados Unidos, México y Canadá, y afrontarán su primera Copa del Mundo. El zurdo había sido convocado para Qatar 2022, pero finalmente quedó desafectado por una lesión muscular.
La lista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
Defensores
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)
- Marcos Senesi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
Mediocampistas
- Giovani Lo Celso - Betis
- Leandro Paredes - Boca
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Thiago Almada - Lyon
- Nico Paz - Como 1907
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