Joaquín Panichelli se queda sin Mundial: se confirmó la grave lesión en su rodilla derecha

El dolor, para Joaquín Panichelli, va mucho más allá de lo que indica su diagnóstico. El delantero de Racing de Estrasburgo, que competía con José Manuel López por un lugar en la lista de Lionel Scaloni, sufrió este jueves la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se estima que su recuperación demandará más de seis meses. Adiós al sueño de jugar el Mundial y a un posible pase al Atlético de Madrid, que lo tenía en carpeta ante una eventual salida de Julián Álvarez a Barcelona.

Panichelli, que había tenido su primera convocatoria en la fecha FIFA de noviembre -ingresó en los minutos finales de la victoria 2 a 0 ante Angola, en lugar de Lionel Messi-, fue, junto a Franco Mastantuono, uno de los últimos en incorporarse a los convocados, en la última ventana internacional previa a la presentación de la nómina. Si bien Scaloni lo tenía en la órbita, el llamado llegó una vez que se confirmó el segundo partido frente a Zambia, para el que necesitaba ampliar el plantel. El cordobés, goleador de la liga francesa con 16 gritos, fue uno de los primeros en arribar al país para integrarse a los entrenamientos, el martes por la mañana. El domingo, había marcado dos tantos para la victoria 3 a 2 de su equipo frente a Nantes, uno de ellos en el descuento, y tras haber ingresado al campo para disputar el segundo tiempo.

#ParteMédico Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.



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Este jueves, durante la práctica de fútbol que la selección llevó a cabo en Ezeiza, el futbolista de 23 años sufrió una fuerte dolencia que lo obligó a abandonar el entrenamiento. La acción se produjo una vez que las cámaras ya habían dejado el complejo -el ensayo fue abierto los primeros 15 minutos-, por lo que no quedó registrada. El primer análisis de los médicos fue claro, aunque optaron por aguardar unas horas a que bajara la inflamación y este viernes por la mañana le realizaron estudios que confirmaron el grado de la lesión.

Al llegar al país, Panichelli había expresado su entusiasmo por esta nueva oportunidad: “Siempre hay que estar preparado. Yo hago lo que tengo que hacer en mi club, esperando la noticia. Estoy muy feliz de estar acá”. En línea con la idea de Scaloni de que la mayoría de los citados sumen minutos, especialmente quienes se juegan un lugar en la lista, se esperaba que tuviera rodaje por primera vez ante el público argentino.

Joaquín Panichelli es el máximo artillero de la Ligue 1, donde suma 16 conquistas. Prensa AFA

Las lesiones fueron un obstáculo recurrente en la corta carrera del artillero de la Ligue 1, que tuvo su despegue a comienzos de 2023. Tras formarse en las inferiores de River, no tuvo oportunidades con Martín Demichelis y recaló en Alavés, donde en julio de ese año sufrió su primer problema físico de gravedad: una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda lo dejó siete meses fuera de las canchas y apenas le permitió disputar ocho partidos. Más tarde, pasó a préstamo a Deportivo Mirandés, de la segunda división, desde donde luego dio el salto a Racing de Estrasburgo, a cambio de 20 millones de euros.

En Francia, Panichelli no tardó en convertirse en figura: en su primera temporada, la 2025/2026, acumula 41 goles en 95 partidos, una cifra que lo catapultó a la selección y lo puso en el radar de los grandes equipos de Europa. Uno de ellos, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que según medios españoles, ya habría consultado condiciones por el atacante con vistas al próximo mercado.

El exRiver peleaba con José Manuel López por un lugar en la lista, como alternativa de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Prensa AFA

La lesión se produjo horas después de la conferencia de prensa en la que Lionel Scaloni había dado algunas pistas sobre los 26 apellidos que tiene en mente para el Mundial. En ese contexto, y tras conocerse la baja de Panichelli, cobra más fuerza la posibilidad de que José López, de Palmeiras, sea el tercer nueve de la lista, como alternativa de Julián Álvarez -que comenzaría como titular ante Mauritania- y de Lautaro Martínez, ausente en esta convocatoria por la recuperación de un desgarro.

En principio, el DT no llamaría a otro delantero para el partido frente a Zambia -debería solicitar una excepción al reglamento-, aunque habrá que ver si no evalúa a algún otro nombre antes del cierre de la lista, previsto para el 30 de mayo. En su último contacto con los periodistas, el técnico dejó entrever que la nómina incluiría a buena parte de los 30 futbolistas que se entrenan en Ezeiza y a los habituales del ciclo -Lautaro y Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, entre otros-, ausentes por lesión.

En estas horas, en tanto, se resolverá si Panichelli se queda en Buenos Aires hasta luego del encuentro de este viernes o viaja directamente a Europa a someterse a la intervención quirúrgica y comenzar con la recuperación. Un golpe duro, en el momento menos oportuno.