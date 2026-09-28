Lista de convocados de la selección argentina para el amistoso vs. Bolivia

La selección argentina inició un nuevo ciclo después del subcampeonato en el Mundial 2026 y la lista de convocados de Lionel Scaloni para el primer amistoso vs. Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba llegó con novedades importantes, sobre todo porque dio indicios de que tiene intenciones de renovar su contrato y encabezar la era post Lionel Messi.

Justamente el astro rosarino es la baja más importante para enfrentar a los bolivianos. El ‘10′ anunció su retiro del combinado nacional y se incorporará al plantel para disputar solamente el partido ante Benín el 6 de octubre y despedirse de la camiseta albiceleste. La misma situación abarca a Nicolás Otamendi, pero no a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quienes, aunque estarán contra los africanos, no fueron citados para el choque contra los sudamericanos y Burkina Faso.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental ROBERTO SCHMIDT - AFP

Más allá de que se trata de un período de transición, el entrenador dejó entrever con su nómina de futbolistas que empieza a delinear el futuro del combinado porque citó a jóvenes que no jugaron la Copa del Mundo y que son parte de la nueva renovación como el arquero Santiago Beltrán; los defensores Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Román Vega, Valentín Gómez y Tomás Palacios; los volantes Franco Mastantuono, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Santiago Simón y Tobías Andrada; y los delanteros Santiago Castro, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Leonel Flores.

La columna vertebral del plantel, ya sin Messi y Otamendi, está definida: el arquero Emiliano Martínez; los defensores Cristian Romero -designado capitán-; Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; los mediocamistas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; y los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A ellos se suman nombres que participaron en la cita ecuménica, aunque sin tanto protagonismo como Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nico Paz y Giuliano Simeone.

Un caso aparte son los suspendidos por los incidentes luego de la final ante España: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada. Los dos primeros no fueron citados y su futuro con el combinado nacional pende de charlas con el DT mientras que en el caso del volante de River fue convocado y luego desafectado por una lesión muscular.

Lista de convocados a la selección argentina vs. Bolivia

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica)

Leonel Flores (Boca)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)