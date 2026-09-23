Lista de convocados de la selección argentina para los próximos amistosos: uno por uno, los citados de Scaloni

De cara a los próximos amistosos de la selección argentina, el DT Lionel Scaloni cuenta con 35 futbolistas entre los que se encuentra Lionel Messi, aunque solo participará del último encuentro para cerrar su etapa en el seleccionado el 6 de octubre, en el estadio Monumental, frente a Benín. Los otros dos compromisos serán el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en la cancha de River.

Además del capitán, también estarán disponibles únicamente para el duelo frente a los benineses Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. De los tres, únicamente el defensor anunció que ya no vestirá la camiseta albiceleste, pero todo indica que los mediocampistas seguirán ese camino. Por otro lado, Enzo Fernández debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en la final del Mundial 2026 que la Argentina perdió con España, por lo que no podrá jugar contra Bolivia pero si tendrá la chance de sumar minutos ante Burkina Faso y Benín.

La roja a Enzo Fernández en la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España Pamela Smith - FR172156 AP

En primera instancia, el DT Lionel Scaloni citó a 28 jugadores, pero luego se sumaron otros nueve futbolistas, tres que se desempeñan en el extranjero y seis del fútbol argentino. De afuera, se sumaron a la nómina Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Deportivo Toluca) y Valentín Gómez (Real Betis). Del plano local, en tanto, fueron convocados Santiago Beltrán, Otamendi, Thiago Almada y Tobías Andrada (River), Leonel Flores (Boca) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Sin embargo, Almada fue desafectado de la convocatoria por una lesión muscular al igual que Juan Foyth (Villarreal). Así, Scaloni tiene a disposición a 30 jugadores para el primer encuentro ante Bolivia. Luego, para el compromiso frente a Burkina Faso se sumará Enzo Fernández y, posteriormente, en el duelo contra Benín se despedirá de la selección argentina Messi y también dirán presente De Paul, Lo Celso y Otamendi.

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026

Con respecto al resto de los convocados, hay sorpresas. De los que jugaron la última Copa del Mundo no aparecen Marcos Senesi, Gonzalo Montiel, ni dos de los suspendidos por los incidentes en la final ante España: Leandro Paredes y Nahuel Molina. La buena noticia es que estos tres encuentros serán tenidos en cuenta por la FIFA en el recuento de las sanciones (Paredes recibió 10 fechas, Molina siete y Almada una).

En contrapartida, hay varios futbolistas que por cuestiones físicas o futbolísticas no fueron tenidos en cuenta para el último Mundial que ahora sí recibieron el llamado. Los mismos son: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Román Vega, Santiago Castro, ‘Equi’ Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez, Santiago Beltrán, Tobías Andrada, Leonel Flores y Tomás Palacios. De todos ellos, únicamente Balerdi había sido citado, pero fue desafectado antes del comienzo del certamen y reemplazado por Senesi.

Gianluca Prestianni está brillando en Benfica y se ganó la convocatoria a la selección argentina RAUL BRAVO - AFP

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

*Messi, De Paul, Otamendi y Lo Celso únicamente estarán disponibles para el último partido frente a Benín.

*Enzo Fernández tiene que cumplir una fecha de sanción ante Bolivia, pero podrá jugar contra Burkina Faso y Benín.