Lista de convocados de la selección argentina Sub 17 para el Mundial Qatar 2026

De cara al Mundial Sub 17 Qatar 2026 en el que la selección argentina integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, el DT Diego Placente convocó a 21 jugadores. La ilusión máxima es levantar el único trofeo ecuménico que le falta al país. Nunca disputó la final y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

A diferencia de la última edición, en la que el seleccionado albiceleste perdió con México en 16vos de final y contó con la presencia de dos jugadores del exterior, el arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner, todos los que integran la nómina actual se desempeñan en el fútbol argentino. Hay cuatro de Vélez; tres de Boca y River; dos de Argentinos Juniors y Huracán; y uno de Aldosivi, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano, Talleres y Rosario Central.

En el último Mundial Sub 17, la selección argentina se despidió en 16vos de final tras perder con México Mohamed Farag - FIFA - FIFA

Hay varios futbolistas interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Giovanni Baroni y Simón Escobar. El mediocampista creativo es la gran joya del plantel. Ya jugó 25 partidos con la T, en los que convirtió un gol y brindó tres asistencias, y tiene un valor de mercado de €2.500.000 según Transfermarkt.

El lateral izquierdo de Vélez, por su parte, fue parte del grupo de juveniles que se entrenó con la selección argentina en los días previos al Mundial 2026. “Si continúa jugando y desarrollándose como hasta ahora, sus días en la Argentina estarán contados. Europa es, sin duda, su futuro, no hay ninguna duda al respecto”, escribieron en el informe llamado “Next Generation” (“Próxima Generación”) de The Guardian.

Simón Escobar, de Vélez, con Lionel Messi; el lateral izquierdo jugará el Mundial Sub 17

Lista de convocados

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca Juniors)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River Plate)

Simón Escobar (Vélez)

Alex Cardozo (Lanús)

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

#U17WC Convocados para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar 🫡🇦🇷



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Fixture de la Argentina en el Grupo C del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina