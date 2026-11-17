La selección argentina Sub 17 disputará el Mundial de la categoría en Qatar desde el 19 de noviembre. El DT Diego Placente convocó a 21 jugadores, todos del fútbol argentino, y sueña con mejorar lo hecho en la última edición, disputada en 2025 en la misma sede, cuando fue eliminado en 16vos de final luego de perder por penales con México. Todos los detalles del certamen ecuménico juvenil están disponibles en canchallena.com.

Vélez es el equipo que más futbolistas aporta, con cuatro, lo que vuelve a dejar en evidencia el gran trabajo del Fortín en divisiones inferiores. Además, hay tres jugadores de Boca y River; dos de Argentinos Juniors y Huracán; y uno de Aldosivi, Banfield, Lanús, Independiente, Belgrano, Talleres y Rosario Central. Hay dos que repiten con respecto a la última Copa del Mundo: Valentín Reigia, del Bicho, y Simón Escobar, del club de Liniers.

Simón Escobar, de Vélez, con Lionel Messi; el lateral izquierdo jugará el Mundial Sub 17

Escobar es, justamente, uno de los más destacados y experimentados del plantel. Fue parte del grupo de juveniles que se entrenó con la selección argentina en los días previos al Mundial 2026. La otra gran figura es Giovanni Baroni, el mediocampista creativo que ya jugó 25 partidos con la T, en los que convirtió un gol y brindó tres asistencias, y tiene un valor de mercado de €2.500.000 según Transfermarkt.

Lista de convocados

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca Juniors)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River Plate)

Simón Escobar (Vélez)

Alex Cardozo (Lanús)

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

#U17WC Convocados para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar 🫡🇦🇷



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Fixture de la Argentina en el Grupo C del Mundial 2026

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7 del Complejo Aspire Zone de Qatar.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina Sub 17 se clasificó al Mundial de la categoría a través del Sudamericano AFA

La selección argentina conforma el Grupo C del Mundial Sub 17 2026 y debutará el primer día de actividad, el jueves 19 de noviembre, ante Australia, en la cancha N°8 del complejo Aspire Zone de Doha. El domingo 22 se medirá con Mozambique en el campo de juego N°7 y, tres días después, se presentará ante Dinamarca otra vez en la Cancha N°8.