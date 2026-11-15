Lituania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Lituania y Liechtenstein correspondiente al grupo D2 de la Liga de Naciones se disputará el lunes 16 de noviembre a las 14.00 h en el S. Darius and S. Gireno Stadium, ubicado en la ciudad de Kaunas.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a este compromiso tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores, buscando cerrar su participación en la zona con una mejor imagen. En la jornada previa, tanto Lituania como Liechtenstein fueron derrotados por el mismo rival, Azerbaiyán, por un marcador de 1-0.

Números que anticipan el duelo

El partido en Kaunas representa una oportunidad para que los conjuntos ajusten sus registros en la fase de grupos. Tras caer por la mínima ante Azerbaiyán en sus recientes presentaciones, ambos equipos buscan quebrar la racha negativa y sumar unidades en el cierre de esta etapa de la competencia.

Lo que está en juego

El resultado final del choque en el S. Darius and S. Gireno Stadium será determinante para definir la posición final de cada equipo en el grupo D2, permitiendo a los contendientes cerrar su actuación en el torneo intentando recuperar terreno en la clasificación general de su zona.